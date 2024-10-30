Юрій Ткач з дружиною та донькою вирушив на відпочинок - фото

Зірка "Кварталу 95" показався на відпочинку з дружиною і донькою
Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією та донькою Лізою вирушили на відпочинок. Для сімейного вікенду родина обрала Карпати.
Кадрами з подорожі кохана шоумена поділилася в Instagram.
Юрій Ткач із родиною вирушив на відпочинок
Як і багато українських зірок восени, Ткач із родиною віддав перевагу відпочинку на заході України. Зіркова родина вирушила до Верховини на Івано-Франківщині.
Погода дозволила Ткачу з дружиною та донькою насолодитися прогулянками серед мальовничих гір. Родина змогла не лише прогулятися серед осінніх краєвидів, а й назбирати грибів.
Нагадаємо, раніше актор "Жіночого кварталу" показав, як насолоджується відпочинком в Карпатах з дружиною.
Також Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою вирушили до Закарпаття.
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