Юрій Ткач з дружиною та донькою вирушив на відпочинок - фото

Юрій Ткач з родиною. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією та донькою Лізою вирушили на відпочинок. Для сімейного вікенду родина обрала Карпати.

Кадрами з подорожі кохана шоумена поділилася в Instagram.

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Юрій Ткач із родиною вирушив на відпочинок

Як і багато українських зірок восени, Ткач із родиною віддав перевагу відпочинку на заході України. Зіркова родина вирушила до Верховини на Івано-Франківщині.

Юрій Ткач із дружиною та донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Погода дозволила Ткачу з дружиною та донькою насолодитися прогулянками серед мальовничих гір. Родина змогла не лише прогулятися серед осінніх краєвидів, а й назбирати грибів.

Юрій Ткач з донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, раніше актор "Жіночого кварталу" показав, як насолоджується відпочинком в Карпатах з дружиною.

Також Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою вирушили до Закарпаття.