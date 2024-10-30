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Зірка "Кварталу 95" показався на відпочинку з дружиною і донькою

30 жовтня 2024 17:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Юрій Ткач з дружиною та донькою вирушив на відпочинок - фото
Юрій Ткач з родиною. Фото: instagram.com/yuriy_tkach
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією та донькою Лізою вирушили на відпочинок. Для сімейного вікенду родина обрала Карпати.

Кадрами з подорожі кохана шоумена поділилася в Instagram

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Юрій Ткач із родиною вирушив на відпочинок

Як і багато українських зірок восени, Ткач із родиною віддав перевагу відпочинку на заході України. Зіркова родина вирушила до Верховини на Івано-Франківщині.

Юрій Ткач з дружиною та донькою
Юрій Ткач із дружиною та донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

 Погода дозволила Ткачу з дружиною та донькою насолодитися прогулянками серед мальовничих гір. Родина змогла не лише прогулятися серед осінніх краєвидів, а й назбирати грибів. 

Юрій Ткач з донькою
Юрій Ткач з донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, раніше актор "Жіночого кварталу" показав, як насолоджується відпочинком в Карпатах з дружиною.

Також Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою вирушили до Закарпаття.

Юрій Ткач відпочинок Квартал 95 українські зірки Карпати

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