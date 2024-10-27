Юрій Великий висміяв Кіркорова

Зірка "Кварталу 95" висміяв Кіркорова через ЛГБТ-скандал
Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий знову повеселив українців новим відео. Артист висміяв путініста Філіпа Кіркорова, який зганьбився під час шоу.
Відео було опубліковано на YouTube.
Юрій Великий про конфуз Кіркорова
Днями, на одному з YouTube-шоу Філіп Кіркоров видав, здавалося б, безневинну фразу: "котик, котик, дай мені в ротик". Його звинуватили у пропаганді ЛГБТ і намагалися притягнути до відповідальності.
Великий перевтілився в образ російського режисера Микити Міхалкова та потролив Кіркорова.
"Говорять, не можливо увійти в одну річку двічі. Проте двічі увійти не у ті двері, як виявилося, можливо. Це на своєму прикладі довів Філіп Безмозкович Кіркоров", — посміявся актор.
Великий припустив, що Кіркоров міг зганьбитися з двох причин. Або тому, що він жив з дитинства з котами, чи то через те, що він з*офіл.
Раніше зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, якими процедурами зберігає молодість. А також акторка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.
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