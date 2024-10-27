Юрій Великий висміяв Кіркорова

Актор Юрій Великий в образі Микити Міхалкова. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий знову повеселив українців новим відео. Артист висміяв путініста Філіпа Кіркорова, який зганьбився під час шоу.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Днями, на одному з YouTube-шоу Філіп Кіркоров видав, здавалося б, безневинну фразу: "котик, котик, дай мені в ротик". Його звинуватили у пропаганді ЛГБТ і намагалися притягнути до відповідальності.

Великий перевтілився в образ російського режисера Микити Міхалкова та потролив Кіркорова.

"Говорять, не можливо увійти в одну річку двічі. Проте двічі увійти не у ті двері, як виявилося, можливо. Це на своєму прикладі довів Філіп Безмозкович Кіркоров", — посміявся актор.

Великий припустив, що Кіркоров міг зганьбитися з двох причин. Або тому, що він жив з дитинства з котами, чи то через те, що він з*офіл.

Раніше зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, якими процедурами зберігає молодість. А також акторка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.