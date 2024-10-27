Юрий Великий высмеял Киркорова

Звезда "Квартала 95" высмеял Киркорова из-за ЛГБТ-скандала
Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снова порадовал украинцев новым видео. Артист высмеял путиниста Филиппа Киркорова, опозорившегося во время шоу.
Видео было опубликовано на YouTube.
Юрий Великий о конфузе Киркорова
На днях на одном из YouTube-шоу Филипп Киркоров выдал, казалось бы, невинную фразу: "котик, котик, дай мне в ротик". Его обвинили в пропаганде ЛГБТ и пытались привлечь к ответственности.
Великий перевоплотился в образ российского режиссера Никиты Михалкова и потролил Киркорова.
"Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. Однако дважды войти не в ту дверь, как оказалось, возможно. Это на своем примере доказал Филипп Безмозглович Киркоров", — посмеялся актер.
Великий предположил, что Киркоров мог опозориться по двум причинам. Или потому что он жил с детства с котами, или потому, что он з*офил.
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