Юрий Ткач с женой и дочерью отправился на отдых.

Звезда "Квартала 95" показался на отдыхе с женой и дочерью
Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с супругой Викторией и дочерью Лизой отправились на отдых. Для семейного уикенда семья выбрала Карпаты.
Кадрами по путешествию любимая шоумена поделилась в Instagram.
Юрий Ткач с семьей отправился на отдых
Как и многие украинские звезды осенью, Ткач с семьей предпочел отдых на западе Украины. Звездная семья отправилась в Верховину в Ивано-Франковской области.
Погода позволила Ткачу с женой и дочерью насладиться прогулками среди живописных гор. Семья смогла не только прогуляться среди осенних пейзажей, но и пособирать грибы.
Напомним, ранее актер "Женского квартала" показал, как наслаждается отдыхом в Карпатах с женой.
Также Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью отправились в Закарпатье.
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