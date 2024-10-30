Юрий Ткач с женой и дочерью отправился на отдых.

Юрий Ткач с семьей. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с супругой Викторией и дочерью Лизой отправились на отдых. Для семейного уикенда семья выбрала Карпаты.

Кадрами по путешествию любимая шоумена поделилась в Instagram.

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Юрий Ткач с семьей отправился на отдых

Как и многие украинские звезды осенью, Ткач с семьей предпочел отдых на западе Украины. Звездная семья отправилась в Верховину в Ивано-Франковской области.

Юрий Ткач с женой и дочерью. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Погода позволила Ткачу с женой и дочерью насладиться прогулками среди живописных гор. Семья смогла не только прогуляться среди осенних пейзажей, но и пособирать грибы.

Юрий Ткач с дочерью. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, ранее актер "Женского квартала" показал, как наслаждается отдыхом в Карпатах с женой.

Также Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью отправились в Закарпатье.