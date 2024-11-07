Антон Лірник — куди зник комік після звернення до Путіна

Антон Лірник. Фото: скриншот відео

Антон Лірник, відомий український комік, який до початку повномасштабної війни проживав і працював у Росії, після вторгнення залишив країну-агресора. Однак замість того, щоб повернутися на батьківщину, він оселився в Туреччині, а нещодавно перебрався до Іспанії.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Лірник, який народився у Кропивницькому, зробив собі кар'єру в українському та російському шоу-бізнесі. Успішно працював на радіо, телебаченні, писав сценарії, а також створив популярний "Дует імені Чехова" разом з Андрієм Молочним. Їхній проєкт з'являвся на українських телеканалах і навіть став частиною Comedy Club у Москві. Однак після початку війни в Україні Лірник покинув Росію.

Лірник з жінкою у Іспанії. Фото: Instagram.com/lirnik_shmirnik

Чому Лірник поїхав з Москви

На початку вторгнення він зробив в Instagram антивоєнну публікацію. Після цього до нього навідалися працівники ФСБ із попередженням. У відповідь Лірник записав відеозвернення до Путіна, яке викликало шквал негативу. У цьому відео він звернувся до російського диктатора з проханням надати "зелений коридор" для мешканців Волновахи, що викликало осуд серед українських користувачів та колег-артистів.

Переїхавши до Іспанії, Лірник почав займатися розважальними заходами, зокрема працює тамадою на весіллях. Він живе у Валенсії з дружиною та донькою, орендує житло та заробляє на життя, проводячи весільні церемонії за солідну оплату. Сам артист зізнається, що ця робота забирає багато енергії, тож він береться за неї тільки за значні гонорари.

Антон Лірник з дружиною. Фото: скриншот відео

Чи планує Лірник повертатись в Україну

У недавньому інтерв'ю Лірник визнав, що його звернення до Путіна зіпсувало йому репутацію в Україні. Організатори його виступів у Польщі скасували концерти через численні звернення українців. Сам він зізнається, що не очікував такого негативного відгуку від співвітчизників.

Лірник говорить, що багато його знайомих повернулися до Росії, але він сам не бачить свого майбутнього у цій країні, бо вважає, що перебування там виправдовує дії влади. Він намагається легалізувати своє проживання в Іспанії, щоб дати доньці майбутнє. Артист додає, що хоча плани на повернення в Україну були, наразі вони неактуальні.

Батьки Лірника. Фото: Instagram.com/lirnik_shmirnik

Тим часом родичі Лірника залишаються в Україні: його батьки живуть в Одесі, батьки дружини — у Києві.

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