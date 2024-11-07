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Известный комик Антон Лирник исчез с радаров — где он сейчас

7 ноября 2024 11:32
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Антон Лирник – куда исчез комик после обращения к Путину
Антон Лирник. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Антон Лирник, известный украинский комик, до начала полномасштабной войны проживавший и работавший в России, после вторжения покинул страну-агрессора. Однако вместо того чтобы вернуться на родину, он поселился в Турции, а недавно перебрался в Испанию.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Лирник, родившийся в Кропивницком, сделал себе карьеру в украинском и российском шоу-бизнесе. Успешно работал на радио, телевидении, писал сценарии, а также создал популярный "Дуэт имени Чехова" вместе с Андреем Молочным. Их проект появлялся на украинских телеканалах и стал частью Comedy Club в Москве. Однако после начала войны в Украине Лирник покинул Россию.

Известный комик Антон Лирник исчез с радаров — где он сейчас - фото 1
Лирник с женой в Испании. Фото: Instagram.com/lirnik_shmirnik

Почему Лирник уехал из Москвы

В начале вторжения он сделал в Instagram антивоенную публикацию. После этого к нему пришли работники ФСБ с предупреждением. В ответ Лирник записал видеообращение к Путину, которое вызвало шквал негатива. В этом видео он обратился к российскому диктатору с просьбой предоставить "зеленый коридор" для жителей Волновахи, что вызвало осуждение среди украинских пользователей и коллег-артистов.

Переехав в Испанию, Лирник начал заниматься развлекательными мероприятиями, в том числе работает тамадой на свадьбах. Он живет в Валенсии с женой и дочерью, арендует жилье и зарабатывает на жизнь, проводя свадебные церемонии за солидную плату. Сам артист признается, что эта работа забирает много энергии, и он берется за нее только за значительные гонорары.

Известный комик Антон Лирник исчез с радаров — где он сейчас - фото 1
Антон Лирник с женой. Фото: скриншот видео

Планирует ли Лирник возвращаться в Украину

В недавнем интервью Лирник признал, что его обращение к Путину испортило ему репутацию в Украине. Организаторы его выступлений в Польше отменили концерты из-за многочисленных обращений украинцев. Сам он признается, что не ожидал столь негативного отклика от соотечественников.

Лирник говорит, что многие его знакомые вернулись в Россию, но он сам не видит своего будущего в этой стране, потому что считает, что пребывание там оправдывает действия власти. Он пытается легализовать свое жительство в Испании, чтобы дать дочери будущее. Артист добавляет, что хотя планы на возвращение в Украину были, пока они неактуальны.

Известный комик Антон Лирник исчез с радаров — где он сейчас - фото 3
Родители Лирника. Фото: Instagram.com/lirnik_shmirnik

Тем временем родственники Лирника остаются в Украине: его родители живут в Одессе, родители жены – в Киеве.

Ранее мы писали о том, что Виктор Павлик признался, как его старший сын во время войны уехал в США.

Также мы сообщали, что ВАКС лишил предательницу Таисию Повалий имущества в Украине и прав на некоторые песни.

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