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Дружина Юрія Ткача емоційно привітала його з особливим святом

9 листопада 2024 17:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Дружина Юрія Ткача по-особливому привітала його з днем народження — фото
Юрій Ткач з дружиною. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач сьогодні, 9 листопада, святкує свій день народження. Актору виповнився 41 рік.

Дружина шоумена з нагоди свята звернулася до нього в Instagram

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Дружина Юрія Ткача привітала його з днем народження

На своїй сторінці в соцмережі Вікторія опублікувала щасливе сімейне фото із чоловіком та донькою Лізою. Родина весело позувала на камеру у яскравих образах. 

Юрій Ткач з дружиною та донькою
Юрій Ткач з дружиною та донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

У підписі до світлини дружина шоумена привітала його із днем народження та пожартувала щодо віку чоловіка.

"І майже кожного дня, жарти про різницю в віці є в нашому житті! Так, тобі вже ніколи не буде 33 (як мені), але сьогодні тобі 41! Кажуть в чоловіків життя тільки починається після 40-ка, згодна, але тільки якщо зі мною.. бо інакше... З твоїм днем, з днем народження! Люблю тебе, мій всесвіте! Хочу в такому складі (як на фото і ще Буська) і на все життя", — написала Вікторія. 

У коментарях Ткач відреагував на привітання дружини ніжним зізнанням.

"Я вас безмежно люблю", — написав актор.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач показався на відпочинку з дружиною та донькою в Карпатах.

Також редакція Новини.LIVE розповідала про українських зірок, які почали свій шлях з КВК, серед яких і Юрій Ткач.

Юрій Ткач Квартал 95 українські зірки зіркова пара день народження

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