Вправи для пружних сідниць - Настя Каменських показала своє тренування

Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських чимало часу приділяє тренуванням для здорового та красивого тіла. Зірка показала шанувальникам, які вправи робить, щоб мати підтягнуті сідниці.

Відео з тренування співачка опублікувала в Instagram.

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Виконавиця продемонструвала чотири основні вправи, які допомагають їй досягти бажаного результату.

Каменських зробила випади, махи ногами та присідання, а також дала поради фанатам, як зробити тренування кращими.

"Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки", — написала Настя.

Для тренування співачка обрала сірі обтислі лосини та майку. Для зручності вправи Каменських виконувала у кросівках.

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