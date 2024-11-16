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Настя Каменських показала улюблені вправи для пружних сідниць

16 листопада 2024 18:14
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Вправи для пружних сідниць - Настя Каменських показала своє тренування
Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Настя Каменських чимало часу приділяє тренуванням для здорового та красивого тіла. Зірка показала шанувальникам, які вправи робить, щоб мати підтягнуті сідниці. 

Відео з тренування співачка опублікувала в Instagram

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Виконавиця продемонструвала чотири основні вправи, які допомагають їй досягти бажаного результату. 

Каменських зробила випади, махи ногами та присідання, а також дала поради фанатам, як зробити тренування кращими.

"Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки", — написала Настя.

Для тренування співачка обрала сірі обтислі лосини та майку. Для зручності вправи Каменських виконувала у кросівках. 

Нагадаємо, раніше солістка KAZKA Олександра Заріцька показала, які вправи робить для схуднення.

Також відомий телеведучий розповів, як йому вдалося схуднути на 30 кг за чотири місяці.

Настя Каменських українські зірки схуднення тренування вправи

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