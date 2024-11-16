Вправи для пружних сідниць - Настя Каменських показала своє тренування

Настя Каменських показала улюблені вправи для пружних сідниць
Співачка Настя Каменських чимало часу приділяє тренуванням для здорового та красивого тіла. Зірка показала шанувальникам, які вправи робить, щоб мати підтягнуті сідниці.
Відео з тренування співачка опублікувала в Instagram.
Каменських показала, як зробити сідниці пружними
Виконавиця продемонструвала чотири основні вправи, які допомагають їй досягти бажаного результату.
Каменських зробила випади, махи ногами та присідання, а також дала поради фанатам, як зробити тренування кращими.
"Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки", — написала Настя.
Для тренування співачка обрала сірі обтислі лосини та майку. Для зручності вправи Каменських виконувала у кросівках.
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