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Відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг

14 листопада 2024 18:14
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Реальна історія схуднення Фіми Константиновського: секрети та методи
Фіма Константиновський. Фото: Instagram.com/fimakonst
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Часто прагнення до схуднення сприймається як крок до турботи про своє здоров’я та самопочуття. Але важливо пам’ятати, що не всі методи підходять кожному. Ведучий гри "Поле" на Новому каналі Фіма Константиновський поділився історією свого вражаючого перетворення. 

Ведучий розповів свою історію схуднення у YouTube-проєкті "Між нами".

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За його словами, у 19 років він схуд майже на 30 кілограмів усього за чотири місяці.

Ведучий назвав головну причину зайвої ваги

Фіма зізнався, що причиною зайвої ваги для нього стала лінь та любов до жувальних ведмедиків.

"Я зʼїв би всю популяцію цих смаколиків, якби можна було. Вечеряв солодощами, запивав їх колою і ще додавав чіпсів", — розповів ведучий.

Але все змінилося, коли він вирішив побитися об заклад із батьком: йому вдалося скинути вагу зі 107 до 79 кілограмів, що також відкрило двері на телебачення — незабаром Фіма вперше з'явився на екрані у шоу "Х-Фактор".

Відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг - фото 1
Константиновський у дитинстві. Фото: Instagram.com/fimakonst

Хоча раніше він думав, що комплекси через вагу його не турбували, Фіма зараз розуміє, що таких фото з того періоду в нього чомусь немає.

"Напевно, уникав знімків, щоб не бачити себе в такому вигляді. Так само в дитинстві не хотів купатися в таборі, щоб не показувати живіт", — поділився ведучий.

І хоча близькі підтримували його і казали, що все "піде в зріст", але він таки сам вирішив щось змінити.

Фіма зізнався, що його метод схуднення не зовсім здоровий і його варто сприймати лише як його особистий досвід, а не як приклад для наслідування.

Відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг - фото 2
Фома досі любить поїсти, але з певними обмеженнями. Фото: Instagram.com/fimakonst


"Я виходив з дому дуже рано, без грошей, щоб уникнути спокуси щось купити, і повертався пізно. Так я майже три дні нічого не їв, потім поступово додавав фрукти", — розповів ведучий.

Попри побоювання друзів, що вага повернеться, Фіма зберігає форму і зараз, лише зрідка набираючи вагу максимум до 89 кілограмів.

Раніше ми писали про те, що Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення.

Також ми повідомляли, що Гвінет Пелтроу "спіймали на гарячому" на тлі хейту через схуднення.

знаменитості артисти схуднення зірки Фіма Константиновський

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