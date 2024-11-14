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Известный ведущий признался, что когда-то весил более 100 кг

14 ноября 2024 18:14
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Реальная история похудения Фимы Константиновского: секреты и методы
Фима Константиновский. Фото: Instagram.com/fimakonst
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Часто стремление к похудению воспринимается как шаг к заботе о своем здоровье и самочувствии. Но важно помнить, что не все способы подходят каждому. Ведущий игры "Поле" на Новом канале Фима Константиновский поделился историей своего поразительного преобразования.

Ведущий рассказал свою историю похудения в YouTube-проекте "Между нами".

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По его словам, в 19 лет он похудел почти на 30 килограммов всего за четыре месяца.

Ведущий назвал главную причину лишнего веса

Фима признался, что причиной лишнего веса для него стала лень и любовь к жевательным мишкам.

"Я бы съел всю популяцию этих вкусностей, если бы можно было. Ужинал сладостями, запивал их колой и еще добавлял чипсов", — рассказал ведущий.

Но все изменилось, когда он решил поспорить с отцом: ему удалось сбросить вес со 107 до 79 килограммов, что также открыло дверь на телевидение — вскоре Фима впервые появился на экране в шоу "Х-Фактор".

Известный ведущий признался, что когда-то весил более 100 кг - фото 1
Константиновский в младенчестве. Фото: Instagram.com/fimakonst

Хотя раньше он думал, что комплексы из-за веса его не беспокоили, Фима сейчас понимает, что таких фото с того периода у него почему-то нет.

"Наверное, избегал снимков, чтобы не видеть себя в таком виде. Также в детстве не хотел купаться в лагере, чтобы не показывать живот", — поделился ведущий.

И хотя близкие поддерживали его и говорили, что все "пойдет в рост", он решил сам что-то изменить.

Фима признался, что его метод похудения не совсем здоров, а потому его лучше воспринимать лишь как личный опыт, а не как пример для подражания.

Известный ведущий признался, что когда-то весил более 100 кг - фото 2
Фома все еще любит поесть, но с определенными ограничениями. Фото: Instagram.com/fimakonst


"Я выходил из дома очень рано, без денег, чтобы избежать соблазна что-нибудь купить, и возвращался поздно. Так я почти три дня ничего не ел, потом постепенно добавлял фрукты", — рассказал ведущий.

Несмотря на опасение друзей, что вес вернется, Фима сохраняет форму и сейчас, лишь изредка набирая вес максимум до 89 килограммов.

Ранее мы писали о том, что Юрий Ткач раскрыл секреты своего быстрого похудения.

Также мы сообщали, что Гвинет Пэлтроу "поймали с поличным" на фоне хейта из-за похудения.

знаменитости артисты похудение звезды Фима Константиновский

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