Гвінет Пелтроу їсть бургери та морозиво

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: Reuters

Популярна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу зіткнулася з хейтом через свої поради, які користувачі соцмереж охрестили "голодною дієтою". В п'ятницю ввечері, 8 листопада, зірку "заскочили" під час ситного обіду в одному із ресторанів Нью-Йорку.

Про це повідомляє Page Six.

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Шпигун видання помітив, як 52-річна акторка замовила сендвіч, картоплю фрі з класичною морською сіллю та морозиво під час обіду з давньою подругою Емі Гріффін та ще одним невідомим чоловіком.

Обід Гвінет Пелтроу. Фото: Page Six

Десерт Гвінет Пелтроу. Фото: Page Six

Зірку "піймали на гарячому" після того, як в одному з інтерв'ю зізналася, що практикує періодичне голодування і зазвичай їсть бульйон на обід і овочі на вечерю. Такого раціону акторка почала притримуватися начебто після того, як важко перехворіла на COVID-19 під час пандемії.

Нагадаємо, раніше акторка оголилась для реклами власного бренду. А також зірка показала своїх дорослих дітей.