Гвинет Пелтроу ест бургеры и мороженое.

Гвинет Пэлтроу "поймали с поличным" на фоне хейта из-за похудения
Популярная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу столкнулась с хейтом из-за своих советов, которые пользователи соцсетей окрестили "голодной диетой". В пятницу вечером, 8 ноября, звезду "застукали" во время сытного обеда в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Об этом сообщает Page Six.
Гвинет Пэлтроу "поймали" на читмиле
Шпион издания заметил, как 52-летняя актриса заказала сэндвич, картошку фри с классической морской солью и мороженое во время обеда с давней подругой Эми Гриффин и еще одним неизвестным мужчиной.
Звезду "поймали с поличным" после того, как она в одном из интервью призналась, что практикует периодическое голодание и обычно ест бульон на обед и овощи на ужин. Такого рациона актриса начала придерживаться вроде бы после того, как тяжело переболела COVID-19 во время пандемии.
Напомним, ранее актриса обнажилась для рекламы собственного бренда. А также звезда показала своих взрослых детей.
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