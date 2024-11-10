Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Гвинет Пэлтроу "поймали с поличным" на фоне хейта из-за похудения arrow

Гвинет Пэлтроу "поймали с поличным" на фоне хейта из-за похудения

10 ноября 2024 12:36
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Гвинет Пелтроу ест бургеры и мороженое.
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Популярная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу столкнулась с хейтом из-за своих советов, которые пользователи соцсетей окрестили "голодной диетой". В пятницу вечером, 8 ноября, звезду "застукали" во время сытного обеда в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Гвинет Пэлтроу "поймали" на читмиле

Шпион издания заметил, как 52-летняя актриса заказала сэндвич, картошку фри с классической морской солью и мороженое во время обеда с давней подругой Эми Гриффин и еще одним неизвестным мужчиной.

Гвинет Пэлтроу лжет о своем рационе
Обед Гвинет Пэлтроу. Фото: Page Six
Гвинет Пэлтроу употребляет калорийную пищу
Десерт Гвинет Пэлтроу. Фото: Page Six

Звезду "поймали с поличным" после того, как она в одном из интервью призналась, что практикует периодическое голодание и обычно ест бульон на обед и овощи на ужин. Такого рациона актриса начала придерживаться вроде бы после того, как тяжело переболела COVID-19 во время пандемии.

Напомним, ранее актриса обнажилась для рекламы собственного бренда. А также звезда показала своих взрослых детей.

соцсети зарубежные звезды диета Гвинет Пэлтроу хейт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 В ЕС стало больше украинских беженцев — в какие страны едут

13:31 В МИД Украины отреагировали на заявление Туска о декларации мира

13:23 Одесситы в воскресенье остались без воды — кто именно

13:21 Рекордная помощь от Польши — что передали Украине за время войны

13:19 Ударят сильные морозы — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:04 Смерть Узелкова — где и когда состоятся похороны боксера

13:04 Новые вспышки на солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:00 Денежная помощь безработным — какие выплаты и когда их повысят

12:57 Зеленский отреагировал на атаки РФ по Украине на этой неделе

12:55 Ночная атака шахедов — повреждена женская консультация в Одессе

13:36 В ЕС стало больше украинских беженцев — в какие страны едут

13:31 В МИД Украины отреагировали на заявление Туска о декларации мира

13:23 Одесситы в воскресенье остались без воды — кто именно

13:21 Рекордная помощь от Польши — что передали Украине за время войны

13:19 Ударят сильные морозы — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:04 Смерть Узелкова — где и когда состоятся похороны боксера

13:04 Новые вспышки на солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:00 Денежная помощь безработным — какие выплаты и когда их повысят

12:57 Зеленский отреагировал на атаки РФ по Украине на этой неделе

12:55 Ночная атака шахедов — повреждена женская консультация в Одессе

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд