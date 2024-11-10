Гвинет Пелтроу ест бургеры и мороженое.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters

Популярная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу столкнулась с хейтом из-за своих советов, которые пользователи соцсетей окрестили "голодной диетой". В пятницу вечером, 8 ноября, звезду "застукали" во время сытного обеда в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Гвинет Пэлтроу "поймали" на читмиле

Шпион издания заметил, как 52-летняя актриса заказала сэндвич, картошку фри с классической морской солью и мороженое во время обеда с давней подругой Эми Гриффин и еще одним неизвестным мужчиной.

Обед Гвинет Пэлтроу. Фото: Page Six

Десерт Гвинет Пэлтроу. Фото: Page Six

Звезду "поймали с поличным" после того, как она в одном из интервью призналась, что практикует периодическое голодание и обычно ест бульон на обед и овощи на ужин. Такого рациона актриса начала придерживаться вроде бы после того, как тяжело переболела COVID-19 во время пандемии.

Напомним, ранее актриса обнажилась для рекламы собственного бренда. А также звезда показала своих взрослых детей.