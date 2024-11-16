Упражнения для упругих ягодиц - Настя Каменских показала свою тренировку

Настя Каменских показала любимые упражнения для упругих ягодиц
Певица Настя Каменских много времени уделяет тренировкам для здорового и красивого тела. Звезда показала поклонникам, какие упражнения делает, чтобы иметь подтянутые ягодицы.
Видео тренировки певица опубликовала в Instagram.
Каменских показала, как сделать ягодицы упругими
Исполнительница продемонстрировала четыре основных упражнения, помогающих ей достичь желаемого результата.
Каменских сделала выпады, махи ногами и приседания, а также дала советы фанатам, как сделать тренировки лучше.
"Сегодня делюсь любимыми упражнениями для ягодиц — обещаю вам: и настроение, и тело поблагодарят. Для более эффективного результата очень рекомендую добавить резинки", — написала Настя.
Для тренировки певица выбрала серые облегающие лосины и майку. Для удобства упражнения Каменских выполняла в кроссовках.
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