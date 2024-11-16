Упражнения для упругих ягодиц - Настя Каменских показала свою тренировку

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских много времени уделяет тренировкам для здорового и красивого тела. Звезда показала поклонникам, какие упражнения делает, чтобы иметь подтянутые ягодицы.

Видео тренировки певица опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Каменских показала, как сделать ягодицы упругими

Исполнительница продемонстрировала четыре основных упражнения, помогающих ей достичь желаемого результата.

Каменских сделала выпады, махи ногами и приседания, а также дала советы фанатам, как сделать тренировки лучше.

"Сегодня делюсь любимыми упражнениями для ягодиц — обещаю вам: и настроение, и тело поблагодарят. Для более эффективного результата очень рекомендую добавить резинки", — написала Настя.

Для тренировки певица выбрала серые облегающие лосины и майку. Для удобства упражнения Каменских выполняла в кроссовках.

Напомним, ранее солистка KAZKA Александра Зарицкая показала, какие упражнения делает для похудения.

Также известный телеведущий рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг за четыре месяца.