Що читає Настя Каменських: топ-3 книги для осінніх вечорів

Настя Каменських. Фото: Instagram.com/kamenskux

Відома українська співачка Настя Каменських вирішила потішити своїх підписників несподіваною підбіркою книг, які варто прочитати цієї осені. Зазвичай вона не часто ділиться особистими рекомендаціями, але, як зізнається сама артистка, осінь — це особливий час для неї, коли так і хочеться поринути у захопливі й трохи лячні історії.

Своїм списком рекомендацій вона поділилась у своєму Instagram.

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Каменських любить захоплюючі історії. Фото: Instagram.com/kamenskux

Першою в списку Насті опинилася книга "Веріті" американської авторки Колін Гувер. У цій драматичній історії йдеться про письменницю Лоувен Ешлі, яка випадково натрапляє на рукопис, що відкриває страшні таємниці, які краще було б не знати, адже це повністю перевертає її уявлення про навколишній світ і змушує робити небезпечний вибір.

Другою в рекомендаціях зірки йде "Ідеальна пара" авторки Еліни Армстронг. Це історія про подружню пару, яка вирушає у відпустку, але замість ідилії опиняється у справжньому психологічному трилері. Те, що мало бути часом спокою, перетворюється на небезпечну гру з недовірою, коли випливають давно забуті секрети.

Завершує список "Служниця" британської письменниці Фіони Бартон. Головна героїня Моллі працює служницею в готелі і випадково натрапляє на загадкову ситуацію, яка може коштувати їй свободи чи навіть життя.

Топ-3 книги від Каменських. Фото: Instagram.com/kamenskux

Захопливі таємниці, приховані мотиви та атмосфера напруги — саме такі книги рекомендує Каменських, щоб зробити осінні вечори незабутніми.

Раніше ми писали про те, що відомий співак розкритикував іспаномовні пісні Каменських.

Також ми повідомляли, що Каменських вперше за довгий час показалася з Потапом та заговорила про сім'ю.