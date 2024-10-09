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Дають приводи для чуток — українські зірки, яких підозрюють у вагітності

9 жовтня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності
Українська співачка Настя Каменських дорогою до Варшави. Фото: Instagram Насті Каменських
Микита Шевченко - Редактор

Бути зіркою шоу-бізнесу — це означає мати підвищену увагу з боку публіки, і українські артистки цьому не виключення. Дізнайтеся, яких українських виконавиць дуже часто підозрюють у вагітності через певні ракурси на фотографіях і відеозаписах.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Надя Дорофєєва

Відому українську співачку і колишню солістку гурту "Время и Стекло" постійно підозрюють в тому, що вона чекає на дитину. Одні вважають, що за оверсайз одягом артистка хоче приховати свою вагітність, а інші впевнені, що в неї з’явилася зайва вага від цього.

Однак, сама зірка заявляла, що зараз в неї напружений графік і постійні стреси, тому поки вона не замислюється над вагітністю. Втім, коли Дорофєєва буде готова мати дитину, вона візьме паузу в своїй співочій кар’єрі.

Надя Дорофеева
Надя Дорофєєва на зйомках кліпу на пісню "Хартбіт". Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Злата Огнєвіч

Українська співачка і ексгероїня шоу "Холостячка" також перебуває в центрі чуток про свою вагітність.

Злата Огневич
Злата Огнєвіч на своєму концерті. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Такі думки в українців виникають через кадри з концертів артистки, зокрема, від відео в TikTok, де можна помітити дещо округлий животик Злати. Фанати підозрюють, що це вказує на те, що українська виконавиця вагітна первістком.

Злата Огневич
Виступ Злати Огнєвіч на концерті. Фото: скриншот з TikTok

Настя Каменських

Українська артистка і дружина репера Потапа також не залишається без уваги публіки через свої пишні форми. Час від часу можна помітити, як змінюється фігура Насті Каменських, що наштовхує її фанатів на думки про вагітність.

Та в одному зі своїх інтерв’ю українська зірка подякувала фанатам, які чекають на її вагітність, і пообіцяла, що вони дізнаються про цю новину першими.

Настя Каменских
Настя Каменських на концерті за кордоном. Фото: Instagram Насті Каменських

Наталія Могилевська

Популярну українську співачку також неодноразово підозрювали у вагітності, що дуже обурювало її саму. Тоді Могилевська не дуже поспішала впускати прихильників у своє особисте життя. Однак, останнім часом вона змінила свою думку.

До слова, на початку повномасштабної війни українська співачка разом зі своїм чоловіком удочерила двох сестер.

Наталия Могилевская
Наталія Могилевська з прийомними доньками на фотосесії. Фото: Instagram Наталії Могилевської

Нагадаємо, ми писали про те, яким українським зіркам незабаром виповнюється по 40 років. 

Раніше ми розповідали про те, які відомі українські зірки потрапили в гучні скандали. 

Також ми повідомляли про те, які українські зірки ніколи в житті не працювали на території РФ.

Надя Дорофєєва Наталія Могилевська Настя Каменських Злата Огневич шоу-бізнес українські зірки

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