Українські зірки з ростом до 165 см — фото

Українські зірки з ростом до 165 сантиметрів, які досягли успіху
Багато людей, які мають маленький зріст, дуже комплексують через це. Проте в українському шоу-бізнесі на це не дуже звертають увагу. Ми розповідаємо про українських зірок з маленьким зростом, які зовсім не соромляться цього.
Новини.LIVE розповідає про цих зірок.
Українські зірки з найменшим зростом
Monatik
Зріст відомого українського виконавця і продюсера становить всього 164 сантиметри, однак, це аж ніяк не хвилює артиста. Чоловік, навпаки, дуже часто висміює цей факт і заявляє, що за своє життя він навчився себе сприймати таким, яким він є. На часті висміювання в мережі 38-річний Monatik також не звертає уваги.
Вікторія Булітко
Українська акторка і учасниця комедійного проєкту "Дизель Шоу" має зріст 155 сантиметрів, що особливо було помітно під час її участі в шоу "Танці з зірками" разом з високим Дмитром Дікусаром. Проте, коли Вікторія сама, про її низький зріст навіть важко подумати. Ймовірно, в соцмережі 41-річна акторка вміє обирати правильні ракурси.
Христина Соловій
Молода українська співачка на вигляд схожа на старшокласницю, і ніхто навіть подумати не міг, що її зріст — лише 155 сантиметрів. Попри те, що 31-річна артистка доволі низька, вона дуже рідко одягає взуття на високих підборах, адже вважає їх дуже незручними.
Наталія Могилевська
Ніхто навіть подумати не міг, що зріст української співачки становить лише 162 сантиметри. Ймовірно, через свою фігуру 49-річна артистка візуально має вищий зріст, ніж є насправді. Однак, Наталія Могилевська ані трохи не переймається через свій зовнішній вигляд.
Alyona Alyona
Ні для кого не секрет, що українська артистка сьогодні є справжньою зіркою українського шоу-бізнесу. Коли вона виходить на сцену або знімається в кліпах, глядачам здається, ніби вона доволі висока. Однак, 33-річна Alyona Alyona має зріст лише 165 сантиметрів.
Нагадаємо, ми писали про те, які українські зірки ніколи в житті не працювали в Росії.
Раніше ми розповідали про те, які українські актори загинули на фронті молодими.
Також ми повідомляли про те, які українські зірки шкодують про співпрацю з росіянами.
Читайте Новини.LIVE!