Українські зірки з ростом до 165 см — фото

Українська співачка Христина Соловій у кліпі на пісню "Подзвонити мамі". Фото: Instagram Христини Соловій

Багато людей, які мають маленький зріст, дуже комплексують через це. Проте в українському шоу-бізнесі на це не дуже звертають увагу. Ми розповідаємо про українських зірок з маленьким зростом, які зовсім не соромляться цього.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Monatik

Зріст відомого українського виконавця і продюсера становить всього 164 сантиметри, однак, це аж ніяк не хвилює артиста. Чоловік, навпаки, дуже часто висміює цей факт і заявляє, що за своє життя він навчився себе сприймати таким, яким він є. На часті висміювання в мережі 38-річний Monatik також не звертає уваги.

Monatik на зйомках кліпу на пісню "Назавжди". Фото: Instagram Monatik

Вікторія Булітко

Українська акторка і учасниця комедійного проєкту "Дизель Шоу" має зріст 155 сантиметрів, що особливо було помітно під час її участі в шоу "Танці з зірками" разом з високим Дмитром Дікусаром. Проте, коли Вікторія сама, про її низький зріст навіть важко подумати. Ймовірно, в соцмережі 41-річна акторка вміє обирати правильні ракурси.

Вікторія Булітко на сцені "Дизель Шоу". Фото: Instagram Вікторії Булітко

Христина Соловій

Молода українська співачка на вигляд схожа на старшокласницю, і ніхто навіть подумати не міг, що її зріст — лише 155 сантиметрів. Попри те, що 31-річна артистка доволі низька, вона дуже рідко одягає взуття на високих підборах, адже вважає їх дуже незручними.

Христина Соловій на концерті в Києві. Фото: Instagram Христини Соловій

Наталія Могилевська

Ніхто навіть подумати не міг, що зріст української співачки становить лише 162 сантиметри. Ймовірно, через свою фігуру 49-річна артистка візуально має вищий зріст, ніж є насправді. Однак, Наталія Могилевська ані трохи не переймається через свій зовнішній вигляд.

Наталія Могилевська за лаштунками шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Наталії Могилевської

Alyona Alyona

Ні для кого не секрет, що українська артистка сьогодні є справжньою зіркою українського шоу-бізнесу. Коли вона виходить на сцену або знімається в кліпах, глядачам здається, ніби вона доволі висока. Однак, 33-річна Alyona Alyona має зріст лише 165 сантиметрів.

Alyona Alyona у рекламі Adidas. Фото: Instagram Alyona Alyona

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