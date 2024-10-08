Украинские звезды с ростом до 165 см — фото

Украинские звезды с ростом до 165 сантиметров, которые достигли успеха
Много людей, которые имеют маленький рост, очень комплексуют из-за этого. Однако, в украинском шоу-бизнесе на это не очень обращают внимание. Мы рассказываем об украинских звездах с маленьким ростом, которые совсем не стесняются этого.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Украинские звезды с самым маленьким ростом
Monatik
Рост известного украинского исполнителя и продюсера составляет всего 164 сантиметра, однако, это отнюдь не волнует артиста. Мужчина, наоборот, очень часто высмеивает этот факт и заявляет, что за свою жизнь он научился себя воспринимать таким, какой он есть. На частые высмеивания в сети 38-летний Monatik тоже не обращает внимания.
Виктория Булитко
У украинской актрисы и участницы комедийного проекта "Дизель Шоу" рост 155 сантиметров, что особенно было заметно во время ее участия в шоу "Танцы со звездами" вместе с высоким Дмитрием Дикусаром. Однако, когда Виктория сама, о ее низком росте даже трудно подумать. Вероятно, в соцсети 41-летняя актриса умеет выбирать правильные ракурсы.
Кристина Соловий
Молодая украинская певица похожа на старшеклассницу, и никто даже подумать не мог, что ее рост — всего 155 сантиметров. Несмотря на то, что 31-летняя артистка довольно низкая, она очень редко одевает обувь на высоком каблуке, ведь считает их очень неудобными.
Наталия Могилевская
Никто даже подумать не мог, что рост украинской певицы составляет всего 162 сантиметра. Вероятно, из-за своей фигуры 49-летняя артистка визуально имеет более высокий рост, чем есть на самом деле. Однако, Наталия Могилевская ничуть не беспокоится из-за своего внешнего вида.
Alyona Alyona
Ни для кого не секрет, что украинская артистка сегодня является настоящей звездой украинского шоу-бизнеса. Когда она выходит на сцену или снимается в клипах, зрителям кажется, что она достаточно высокая. Однако, 33-летняя Alyona Alyona имеет рост всего 165 сантиметров.
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