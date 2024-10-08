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Украинские звезды с ростом до 165 сантиметров, которые достигли успеха

8 октября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Украинские звезды с ростом до 165 см — фото
Украинская певица Кристина Соловий в клипе на песню "Подзвонити мамі". Фото: Instagram Кристины Соловий
Никита Шевченко - Редактор

Много людей, которые имеют маленький рост, очень комплексуют из-за этого. Однако, в украинском шоу-бизнесе на это не очень обращают внимание. Мы рассказываем об украинских звездах с маленьким ростом, которые совсем не стесняются этого.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Украинские звезды с самым маленьким ростом

Monatik

Рост известного украинского исполнителя и продюсера составляет всего 164 сантиметра, однако, это отнюдь не волнует артиста. Мужчина, наоборот, очень часто высмеивает этот факт и заявляет, что за свою жизнь он научился себя воспринимать таким, какой он есть. На частые высмеивания в сети 38-летний Monatik тоже не обращает внимания.

Монатик
Monatik на съемках клипа на песню "Назавжди". Фото: Instagram Monatik

Виктория Булитко

У украинской актрисы и участницы комедийного проекта "Дизель Шоу" рост 155 сантиметров, что особенно было заметно во время ее участия в шоу "Танцы со звездами" вместе с высоким Дмитрием Дикусаром. Однако, когда Виктория сама, о ее низком росте даже трудно подумать. Вероятно, в соцсети 41-летняя актриса умеет выбирать правильные ракурсы.

Виктория Булитко
Виктория Булитко на сцене "Дизель Шоу". Фото: Instagram Виктории Булитко

Кристина Соловий

Молодая украинская певица похожа на старшеклассницу, и никто даже подумать не мог, что ее рост — всего 155 сантиметров. Несмотря на то, что 31-летняя артистка довольно низкая, она очень редко одевает обувь на высоком каблуке, ведь считает их очень неудобными.

Кристина Соловой
Кристина Соловий на концерте в Киеве. Фото: Instagram Кристины Соловий

Наталия Могилевская

Никто даже подумать не мог, что рост украинской певицы составляет всего 162 сантиметра. Вероятно, из-за своей фигуры 49-летняя артистка визуально имеет более высокий рост, чем есть на самом деле. Однако, Наталия Могилевская ничуть не беспокоится из-за своего внешнего вида.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская за кулисами шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Наталии Могилевской

Alyona Alyona

Ни для кого не секрет, что украинская артистка сегодня является настоящей звездой украинского шоу-бизнеса. Когда она выходит на сцену или снимается в клипах, зрителям кажется, что она достаточно высокая. Однако, 33-летняя Alyona Alyona имеет рост всего 165 сантиметров.

Alyona Alyona
Alyona Alyona в рекламе Adidas. Фото: Instagram Alyona Alyona

Напомним, мы писали о том, какие украинские звезды никогда в жизни не работали в России.

Раньше мы рассказывали о том, какие украинские актеры погибли на фронте молодыми.

Также мы сообщали о том, какие украинские звезды жалеют о сотрудничестве с россиянами.

Дмитрий Монатик Наталия Могилевская Alyona Alyona Кристина Соловий шоу-бизнес Виктория Булитко

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