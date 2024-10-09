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Дают поводы для слухов — украинские звезды, которых подозревают в беременности

9 октября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности
Украинская певица Настя Каменских по дороге в Варшаву. Фото: Instagram Насти Каменских
Никита Шевченко - Редактор

Быть звездой шоу-бизнеса — это значит иметь повышенное внимание со стороны публики, и украинские артистки этому не исключение. Узнайте, каких украинских исполнительниц очень часто подозревают в беременности из-за определенных ракурсов на фотографиях и видеозаписях.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Надя Дорофеева

Известную украинскую певицу и бывшую солистку группы "Время и Стекло" постоянно подозревают в том, что она ждет ребенка. Одни считают, что за оверсайз одеждой артистка хочет скрыть свою беременность, а другие уверены, что у нее появился лишний вес от этого.

Однако, сама звезда заявляла, что сейчас у нее напряженный график и постоянные стрессы, поэтому пока она не задумывается над беременностью. Впрочем, когда Дорофеева будет готова к ребенку, она возьмет паузу в своей певческой карьере.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева на съемках клипа на песню "Хартбит". Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Злата Огневич

Украинская певица и экс-героиня шоу "Холостячка" также находятся в центре слухов о своей беременности.

Злата Огневич
Злата Огневич на своем концерте. Фото: Instagram Златы Огневич

Такие мысли у украинцев возникают из-за кадров с концертов артистки, в частности, от видео в TikTok, где можно заметить несколько округлый животик Златы. Фанаты подозревают, что это указывает на то, что украинская исполнительница беременна первенцем.

Злата Огневич
Выступление Златы Огневич на концерте. Фото: скриншот из TikTok

Настя Каменских

Украинская артистка и жена рэпера Потапа также не остается без внимания публики из-за своих пышных форм. Время от времени можно заметить, как меняется фигура Насти Каменских, что наталкивает ее фанатов на мысли о беременности.

Но в одном из своих интервью украинская звезда поблагодарила фанатов, которые ждут ее беременности, и пообещала, что они узнают эту новость первыми.

Настя Каменских
Настя Каменских на концерте за границей. Фото: Instagram Насти Каменских

Наталия Могилевская

Популярная украинская певица также неоднократно подозревалась в беременности, что очень возмущало ее саму. Тогда Могилевская не очень торопилась впускать поклонников в свою личную жизнь. Однако, в последнее время она изменила свое мнение.

К слову, в начале полномасштабной войны украинская певица вместе со своим мужем удочерила двух сестер.

Наталья Могилевская
Наталия Могилевская с приемными дочерьми на фотосессии. Фото: Instagram Наталии Могилевской

Напомним, мы писали о том, каким украинским звездам скоро исполняется по 40 лет.

Раньше мы рассказывали о том, какие известные украинские звезды попали в громкие скандалы.

Также мы сообщали, какие украинские звезды никогда в жизни не работали на территории РФ.

Надя Дорофеева Наталия Могилевская Настя Каменских Злата Огневич шоу-бизнес украинские звезды

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