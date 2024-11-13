Что читает Настя Каменских: топ-3 книги для осенних вечеров

Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских решила порадовать своих подписчиков неожиданной подборкой книг, которые следует прочесть этой осенью. Обычно она не часто делится личными рекомендациями, но, как признается сама артистка, осень — это особенное время для нее, когда так и хочется окунуться в увлекательные и немного пугающие истории.

Своим списком рекомендаций она поделилась в своем Instagram.

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Каменских любит увлекательные истории. Фото: Instagram.com/kamenskux

Первой в списке Насти оказалась книга "Верити" американского автора Колин Гувер. В этой драматической истории говорится о писательнице Лоувен Эшли, которая случайно наталкивается на рукопись, открывающую страшные тайны, которые лучше бы не знать, ведь это полностью переворачивает ее представление об окружающем мире и заставляет делать опасный выбор.

Второй в рекомендациях звезды идет "Идеальная пара" автора Элины Армстронг. Это история о супружеской паре, которая отправляется в отпуск, но вместо идиллии оказывается в настоящем психологическом триллере. То, что должно быть временем покоя, превращается в опасную игру с недоверием, когда вытекают давно забытые секреты.

Завершает список "Служанка" британской писательницы Фионы Бартон. Главная героиня Молли работает служанкой в отеле и случайно наталкивается на загадочную ситуацию, которая может стоить ей свободы или даже жизни.

Топ-3 книги от Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Увлекательные тайны, скрытые мотивы и атмосфера напряжения — именно такие книги рекомендует Каменских, чтобы сделать осенние вечера незабываемыми.

Ранее мы писали о том, что известный певец подверг критике испаноязычные песни Каменских.

Также мы сообщали, что Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и заговорила о семье.