Оля Цибульська зізналася, як скинула 12 кг, і поділилася секретами

Оля Цибульска. Фото: Instagram.com/cybulskaya

Відома українська співачка Оля Цибульська, яка завжди була в центрі уваги, нещодавно розповіла про свій шлях до стрункості. Вона зізналася, що одного ранку глянула на себе у дзеркало й відчула, що більше не може цього терпіти. Розуміння, що потрібно змінювати себе, прийшло різко, наче блискавка.

Про це вона розповідала у своєму Instagram.

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"Після народження сина я кілька років боролася із зайвими кілограмами, але всі дієти та обмеження не приносили стабільного результату. Кожен стрес у житті додавав "вареників" у мою тарілку, а виправдання знаходилися легко: немає часу, широка кістка, післяпологові наслідки", — зізналася зірка.

Як Цибульська вирішила боротися з зайвою вагою

Однак у певний момент вона усвідомила, що залежність від їжі стала справжньою проблемою. Тоді вона вирішила звернутися до професіонала.

Цибульська до і після схуднення. Фото: Instagram.com/cybulskaya

"Мені допомогли швидко, якісно і з запалом. Я навіть не очікувала такого результату — мінус 12 кг, жодного відвідування гастроентеролога і новий розмір S замість L", — розповіла співачка.

Своїм головним правилом вона називає відмову від їжі та напоїв після 19:00.

"Навіть вода, навіть після виступу — нічого. Ну, хіба іноді келих просекко після прем’єри пісні (сміється)," — підкреслила вона.

Зараз Цибульська відчуває себе більш впевнено. Фото: Instagram.com/cybulskaya

А ще зірка поділилася своїми унікальними порадами для схуднення:

Розставити пріоритети. Вона повністю відмовилася від картоплі, хоча й любила її, але любов до себе виявилася сильнішою.

Вона повністю відмовилася від картоплі, хоча й любила її, але любов до себе виявилася сильнішою. Салати зі сметаною. Так, саме сметана, а не "повітряні" олії для детоксу. Це секрет кращого травлення і задоволення від їжі.

Так, саме сметана, а не "повітряні" олії для детоксу. Це секрет кращого травлення і задоволення від їжі. Монодні. Два рази на тиждень – сніданок, обід і вечеря з одного продукту. Часто це гарбуз, сир або овочі. Це допомагає організму відпочити.

Два рази на тиждень – сніданок, обід і вечеря з одного продукту. Часто це гарбуз, сир або овочі. Це допомагає організму відпочити. Насіння льону та кунжуту. Простий, але дієвий спосіб очищення організму, який додає легкості.

"Перші 5 кг — це найважче, але коли бачиш результат, повернутися назад просто не хочеться. Всі ці роки я була незадоволена собою, а тепер у дзеркалі бачу іншу жінку — впевнену та щасливу", — підсумувала зірка.

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