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Оля Цибульська поділилась своєю історією схуднення на 12 кг

20 листопада 2024 18:14
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Оля Цибульська зізналася, як скинула 12 кг, і поділилася секретами
Оля Цибульска. Фото: Instagram.com/cybulskaya
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Відома українська співачка Оля Цибульська, яка завжди була в центрі уваги, нещодавно розповіла про свій шлях до стрункості. Вона зізналася, що одного ранку глянула на себе у дзеркало й відчула, що більше не може цього терпіти. Розуміння, що потрібно змінювати себе, прийшло різко, наче блискавка.

Про це вона розповідала у своєму Instagram.

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"Після народження сина я кілька років боролася із зайвими кілограмами, але всі дієти та обмеження не приносили стабільного результату. Кожен стрес у житті додавав "вареників" у мою тарілку, а виправдання знаходилися легко: немає часу, широка кістка, післяпологові наслідки", — зізналася зірка.

Як Цибульська вирішила боротися з зайвою вагою

Однак у певний момент вона усвідомила, що залежність від їжі стала справжньою проблемою. Тоді вона вирішила звернутися до професіонала. 

Оля Цибульска поділилась своєю історією схуднення на 12 кг - фото 1
Цибульська до і після схуднення. Фото: Instagram.com/cybulskaya

"Мені допомогли швидко, якісно і з запалом. Я навіть не очікувала такого результату — мінус 12 кг, жодного відвідування гастроентеролога і новий розмір S замість L", — розповіла співачка.

Своїм головним правилом вона називає відмову від їжі та напоїв після 19:00.

"Навіть вода, навіть після виступу — нічого. Ну, хіба іноді келих просекко після прем’єри пісні (сміється)," — підкреслила вона.

Оля Цибульска поділилась своєю історією схуднення на 12 кг - фото 2
Зараз Цибульська відчуває себе більш впевнено. Фото: Instagram.com/cybulskaya

А ще зірка поділилася своїми унікальними порадами для схуднення:

  • Розставити пріоритети. Вона повністю відмовилася від картоплі, хоча й любила її, але любов до себе виявилася сильнішою.
  • Салати зі сметаною. Так, саме сметана, а не "повітряні" олії для детоксу. Це секрет кращого травлення і задоволення від їжі.
  • Монодні. Два рази на тиждень – сніданок, обід і вечеря з одного продукту. Часто це гарбуз, сир або овочі. Це допомагає організму відпочити.
  • Насіння льону та кунжуту. Простий, але дієвий спосіб очищення організму, який додає легкості.

"Перші 5 кг — це найважче, але коли бачиш результат, повернутися назад просто не хочеться. Всі ці роки я була незадоволена собою, а тепер у дзеркалі бачу іншу жінку — впевнену та щасливу", — підсумувала зірка.

Раніше ми писали про те, що Кейлі Дженнер розкрила секрет, як скинула вагу після пологів.

Також ми повідомляли секрети швидкого схуднення від Христини Решетник.

знаменитості схуднення зірки краса Оля Цибульська

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