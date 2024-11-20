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Оля Цыбульская поделилась своей историей похудения на 12 кг

20 ноября 2024 18:14
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Оля Цыбульская призналась, как скинула 12 кг и поделилась секретами
Оля Цыбульская. Фото: Instagram.com/cybulskaya
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известная украинская певица Оля Цыбульская, которая всегда была в центре внимания, недавно рассказала о своем пути к стройности. Она призналась, что однажды утром взглянула на себя в зеркало и почувствовала, что больше не может этого терпеть. Понимание, что нужно менять себя, пришло резко, словно молния.

Об этом она рассказывала в своем Instagram.

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"После рождения сына я несколько лет боролась с лишними килограммами, но все диеты и ограничения не приносили стабильного результата. Каждый стресс в жизни добавлял "вареников" в мою тарелку, а оправдания находились легко: нет времени, широкая кость, послеродовые последствия", — призналась звезда.

Как Цыбульская решила бороться с лишним весом

Однако в какой-то момент она осознала, что зависимость от еды стала настоящей проблемой. Тогда она решила обратиться к профессионалу.

Оля Цыбульская поделилась своей историей похудения на 12 кг - фото 1
Луковица до и после похудения. Фото: Instagram.com/cybulskaya

"Мне помогли быстро, качественно и с энтузиазмом. Я даже не ожидала такого результата — минус 12 кг, ни одного посещения гастроэнтеролога и новый размер S вместо L", — рассказала певица.

Своим главным правилом она называет отказ от еды и напитков после 19:00.

"Даже вода даже после выступления — ничего. Ну, разве иногда бокал просекко после премьеры песни (смеется)", — подчеркнула она.

Оля Цыбульская поделилась своей историей похудения на 12 кг - фото 2
Сейчас Цыбульская чувствует себя увереннее. Фото: Instagram.com/cybulskaya

А еще звезда поделилась своими уникальными советами для похудения:

  • Расставить приоритеты. Она полностью отказалась от картофеля, хотя и любила его, но любовь к себе оказалась сильнее.
  • Салаты со сметаной. Да, именно сметана, а не "воздушные" масла для детоксикации. Это секрет лучшего пищеварения и удовольствия от еды.
  • Монодные. Два раза в неделю — завтрак, обед и ужин из одного продукта. Часто это тыква, сыр или овощи. Это помогает организму отдохнуть.
  • Семена льна и кунжута. Простой, но действенный способ очищения организма, придающий легкости.

"Первые 5 кг — это тяжелее всего, но когда видишь результат, вернуться назад просто не хочется. Все эти годы я была недовольна собой, а теперь в зеркале вижу другую женщину — уверенную и счастливую", — подытожила звезда.

Ранее мы писали о том, что Кейли Дженнер раскрыла секрет, как сбросила вес после родов.

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знаменитости похудение звезды красота Оля Цибульская

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