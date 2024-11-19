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Секрети швидкого схуднення від Христини Решетник

19 листопада 2024 18:14
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Історія схуднення Христини Решетник: що допомогло їй
Христина Решетник. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника, Христина, поділилася з підписниками своїм досвідом боротьби із зайвою вагою, що виникала після вагітностей. Зокрема, вона розповіла, як спорт допомагає їй почуватися впевненою та щасливою. 

Христина відверто зізналася своїм підписникам в Instagram, що після кожної зі своїх трьох вагітностей набирала по 9-12 кілограмів.

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За її словами, справа була не лише у зайвих сантиметрах, а й у тому, як тіло виглядало після таких змін.

"Дряблість тіла мене не влаштовувала, тому я не могла довго відкладати заняття спортом. Уже через два місяці після кожних пологів я поверталася до тренувань у залі", — поділилася вона. 

Секрети швидкого схуднення від Христини Решетник - фото 1
Христина Решетник після пологів. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Найскладнішим періодом для Христини став початок 2022 року. Тоді через постійний стрес вона набрала ще 7 зайвих кілограмів. Це було важким випробуванням, але, як зізналась Решетник, вона змогла подолати це завдяки власній силі волі. 

"Чотири місяці знадобилося, щоб повністю змінити підхід до життя. Я почала регулярно займатися спортом, переглянула своє харчування і поступово досягла бажаного результату", — розповіла Христина. 

Секрети швидкого схуднення від Христини Решетник - фото 2
Христині допоміг спорт. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Крім фізичних змін, Христина наголосила на важливості спорту для емоційного стану. За її словами, регулярні тренування приносять не лише струнку фігуру, але й додають впевненості у собі.

"Я останні 15 років займаюсь спортом, люблю зал і тренування. Розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, але і внутрішня впевненість в собі, яка так важлива для жінки", — поділилася вона. 

Раніше ми писали про те, що Кейлі Дженнер розкрила секрет, як скинула вагу після пологів.

Також ми повідомляли, що відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг.

здоров'я знаменитості схуднення зірки Христина Решетник

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