Історія схуднення Христини Решетник: що допомогло їй

Христина Решетник. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника, Христина, поділилася з підписниками своїм досвідом боротьби із зайвою вагою, що виникала після вагітностей. Зокрема, вона розповіла, як спорт допомагає їй почуватися впевненою та щасливою.

Христина відверто зізналася своїм підписникам в Instagram, що після кожної зі своїх трьох вагітностей набирала по 9-12 кілограмів.

Читайте також:

Що Христині Решетник допомогло повернути колишню форму

За її словами, справа була не лише у зайвих сантиметрах, а й у тому, як тіло виглядало після таких змін.

"Дряблість тіла мене не влаштовувала, тому я не могла довго відкладати заняття спортом. Уже через два місяці після кожних пологів я поверталася до тренувань у залі", — поділилася вона.

Христина Решетник після пологів. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Найскладнішим періодом для Христини став початок 2022 року. Тоді через постійний стрес вона набрала ще 7 зайвих кілограмів. Це було важким випробуванням, але, як зізналась Решетник, вона змогла подолати це завдяки власній силі волі.

"Чотири місяці знадобилося, щоб повністю змінити підхід до життя. Я почала регулярно займатися спортом, переглянула своє харчування і поступово досягла бажаного результату", — розповіла Христина.

Христині допоміг спорт. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Крім фізичних змін, Христина наголосила на важливості спорту для емоційного стану. За її словами, регулярні тренування приносять не лише струнку фігуру, але й додають впевненості у собі.

"Я останні 15 років займаюсь спортом, люблю зал і тренування. Розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, але і внутрішня впевненість в собі, яка так важлива для жінки", — поділилася вона.

Раніше ми писали про те, що Кейлі Дженнер розкрила секрет, як скинула вагу після пологів.

Також ми повідомляли, що відомий ведучий зізнався, що колись важив понад 100 кг.