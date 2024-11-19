Історія схуднення Христини Решетник: що допомогло їй

Секрети швидкого схуднення від Христини Решетник
Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника, Христина, поділилася з підписниками своїм досвідом боротьби із зайвою вагою, що виникала після вагітностей. Зокрема, вона розповіла, як спорт допомагає їй почуватися впевненою та щасливою.
Христина відверто зізналася своїм підписникам в Instagram, що після кожної зі своїх трьох вагітностей набирала по 9-12 кілограмів.
Що Христині Решетник допомогло повернути колишню форму
За її словами, справа була не лише у зайвих сантиметрах, а й у тому, як тіло виглядало після таких змін.
"Дряблість тіла мене не влаштовувала, тому я не могла довго відкладати заняття спортом. Уже через два місяці після кожних пологів я поверталася до тренувань у залі", — поділилася вона.
Найскладнішим періодом для Христини став початок 2022 року. Тоді через постійний стрес вона набрала ще 7 зайвих кілограмів. Це було важким випробуванням, але, як зізналась Решетник, вона змогла подолати це завдяки власній силі волі.
"Чотири місяці знадобилося, щоб повністю змінити підхід до життя. Я почала регулярно займатися спортом, переглянула своє харчування і поступово досягла бажаного результату", — розповіла Христина.
Крім фізичних змін, Христина наголосила на важливості спорту для емоційного стану. За її словами, регулярні тренування приносять не лише струнку фігуру, але й додають впевненості у собі.
"Я останні 15 років займаюсь спортом, люблю зал і тренування. Розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, але і внутрішня впевненість в собі, яка так важлива для жінки", — поділилася вона.
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