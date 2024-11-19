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Секреты быстрого похудения от Кристины Решетник

19 ноября 2024 18:14
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
История похудения Кристины Решетник: что помогло ей
Кристина Решетник. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника, Кристина, поделилась с подписчиками своим опытом борьбы с лишним весом после беременности. В частности, она рассказала, как спорт помогает ей чувствовать себя уверенной и счастливой.

Кристина откровенно призналась своим подписчикам в Instagram, что после каждой из своих трех беременностей набирала по 9-12 килограммов.

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По ее словам, дело было не только в лишних сантиметрах, но и в том, как тело выглядело после таких изменений.

"Дряблость тела меня не устраивала, поэтому я не могла долго откладывать занятия спортом. Уже через два месяца после каждых родов я возвращалась к тренировкам в зале", — поделилась она.

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Кристина Решетник после родов. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Самым сложным периодом для Кристины стало начало 2022 года. Тогда из-за постоянного стресса она набрала еще 7 лишних килограммов. Это было тяжелым испытанием, но, как призналась Решетник, она смогла преодолеть это благодаря своей силе воли.

"Четыре месяца понадобилось, чтобы полностью изменить подход к жизни. Я начала регулярно заниматься спортом, пересмотрела свое питание и постепенно достигла желаемого результата", — рассказала Кристина.

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Кристине помог спорт. Фото: Instagram.com/kristina_reshetnik

Кроме физических изменений, Кристина отметила важность спорта для эмоционального состояния. По ее словам, регулярные тренировки приносят не только стройную фигуру, но и придают уверенность в себе.

"Я последние 15 лет занимаюсь спортом, люблю зал и тренировки. Понимаю, что это не только способ иметь привлекательный внешний вид, но и внутренняя уверенность в себе, которая так важна для женщины", — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что Кейли Дженнер раскрыла секрет, как сбросила вес после родов.

Также мы сообщали, что известный ведущий признался, что когда-то весил более 100 кг.

здоровье знаменитости похудение звезды Кристина Решетник

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