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Звездная фитнес-тренер рассказала, в какой сезон трудно похудеть

23 ноября 2024 21:55
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Марина Боржемская рассказала, в какой сезон трудно похудеть
Марина Боржемская. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Звездная фитнес-тренер и блоггер Марина Боржемская рассказала, как сезон может повлиять на процесс похудения. Так, по словам знаменитости, зимой сбросить лишний вес бывает тяжелее.

Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram.

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В своем блоге Марина ответила на частый вопрос. По словам тренера, зимой наш организм настраивается на другие ритмы.

"Повышенный аппетит, желание "уютной" пищи, меньшая активность из-за холода и темного утра… Все это делает путь к цели сложнее", — рассказала Боржемская.

Марина Боржемская
Тренер Марина Боржемская. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Однако, как отмечает спортсменка, не стоит останавливаться на пути к цели. Боржемская мотивировала своих подписчиков не бросать тренировки полностью, а продолжать идти к цели даже маленькими шагами.

"Каждый ваш шаг — даже самый маленький — приближает вас к результату. Если сейчас не останавливаться, то уже весной вы увидите, как старания принесут плоды. Зима — это фундамент для будущих побед. То, что вы сделаете сейчас, поможет вам быстрее достичь цели, когда придет теплая пора. Помните: результат всегда приходит к тем, кто действует, а не только наблюдает. Даже если пока изменения незаметны, они обязательно станут очевидными со временем. Сложно? Да, зима испытывает нас. Но именно сейчас ваши усилия наиболее ценны. Поэтому не останавливайтесь, действуйте!", — написала Боржемская.

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зима украинские звезды похудение тренер Марина Боржемская

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