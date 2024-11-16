Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Ексдружина Узелкова відреагувала на скандальні заяви його матері arrow

Ексдружина Узелкова відреагувала на скандальні заяви його матері

16 листопада 2024 10:50
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Марина Боржемська відреагувала на обвинувачення матері В'ячеслава Узелкова - деталі
Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Колишня дружина покійного боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, відреагувала на гучні обвинувачення його матері. Знаменитість висловилася про їхні стосунки зі спортсменом. 

Відповідний допис Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram

Читайте також:

Марина Боржемська заговорила про стосунки з В'ячеславом Узелковим

На тлі скандальних обвинувачень з боку родини колишнього чоловіка Боржемська розповіла в своїй публікації, що її життя зовсім відрізняється від того, яке всі звикли уявляти.

"Впевнена, нам всім в дитинстві хотілося бути героїнею казки. Але доросле життя показало, що не всі казки мають щасливий фінал. Ми не знаємо, чи Попелюшка залишилася з принцем, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи зла мачуха більше не турбувала їх? Це залишається загадкою. Хтось вірить в краще, хтось в гірше, хтось тримає баланс", — написала Боржемська.

Спортсменка підкреслила, що ніхто не може знати абсолютну правду про іншу людину та лише будує свої теорії.

"Ми не знаємо, що відбувається за лаштунками — поза тих подій, які нам показують. Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей поза тим, що вони транслюють в соцмережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір — що показувати, а що залишити лише собі", — додала спортсменка.

Нагадаємо, днями мати В'ячеслава Узелкова заявила, що не пустила колишню дружину сина на похорон, а також звинуватила її та їхніх дітей у брехні.

Також Марина Боржемська повідомила, що після смерті боксера їхні діти почали отримувати погрози.

скандал смерть В'ячеслав Узелков українські зірки Марина Боржемська

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла

11:27 Зеленський відреагував на заяви про пів мільйона мобілізованих

11:16 Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання

10:46 В Одеському "Біопарку" народилася перша в Україні жирафа-дівчинка

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла

11:27 Зеленський відреагував на заяви про пів мільйона мобілізованих

11:16 Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання

10:46 В Одеському "Біопарку" народилася перша в Україні жирафа-дівчинка

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку