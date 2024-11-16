Марина Боржемська відреагувала на обвинувачення матері В'ячеслава Узелкова - деталі

Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Колишня дружина покійного боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, відреагувала на гучні обвинувачення його матері. Знаменитість висловилася про їхні стосунки зі спортсменом.

Відповідний допис Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На тлі скандальних обвинувачень з боку родини колишнього чоловіка Боржемська розповіла в своїй публікації, що її життя зовсім відрізняється від того, яке всі звикли уявляти.

"Впевнена, нам всім в дитинстві хотілося бути героїнею казки. Але доросле життя показало, що не всі казки мають щасливий фінал. Ми не знаємо, чи Попелюшка залишилася з принцем, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи зла мачуха більше не турбувала їх? Це залишається загадкою. Хтось вірить в краще, хтось в гірше, хтось тримає баланс", — написала Боржемська.

Спортсменка підкреслила, що ніхто не може знати абсолютну правду про іншу людину та лише будує свої теорії.

"Ми не знаємо, що відбувається за лаштунками — поза тих подій, які нам показують. Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей поза тим, що вони транслюють в соцмережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір — що показувати, а що залишити лише собі", — додала спортсменка.

Нагадаємо, днями мати В'ячеслава Узелкова заявила, що не пустила колишню дружину сина на похорон, а також звинуватила її та їхніх дітей у брехні.

Також Марина Боржемська повідомила, що після смерті боксера їхні діти почали отримувати погрози.