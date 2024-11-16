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Экс-жена Узелкова отреагировала на громкие заявления его матери

16 ноября 2024 10:50
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Марина Боржемская отреагировала на обвинение матери Вячеслава Узелкова - детали
Марина Боржемская. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Бывшая жена покойного боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, отреагировала на громкие обвинения его матери. Знаменитость высказалась об их отношениях со спортсменом.

Соответствующий пост Марина опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фоне скандальных обвинений со стороны семьи бывшего мужа Боржемска рассказала в своей публикации, что ее жизнь совсем отличается от того, как все привыкли представлять.

"Уверена, нам всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не все сказки имеют счастливый финал. Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, или злая мачеха больше не беспокоила их? Это остается загадкой. Кто-то верит в лучшее, кто-то в худшее, кто-то держит баланс", — написала Боржемская.

Спортсменка подчеркнула, что никто не может знать абсолютную правду о другом человеке и только строит свои теории.

"Мы не знаем, что происходит за кулисами — вне тех событий, которые нам показывают. Мы не знаем, что происходит у известных людей вне того, что они транслируют в соцсетях. И не должны знать. У каждого есть свой выбор — что показывать, а что оставить только себе", — добавила спортсменка.

Напомним, на днях мать Вячеслава Узелкова заявила, что не пустила бывшую жену сына на похороны, а также обвинила ее и их детей во лжи.

Марина Боржемская также сообщила, что после смерти боксера их дети начали получать угрозы.

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