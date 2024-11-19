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Зірка "Всі жінки — відьми" здивувала своїм новим образом

19 листопада 2024 11:12
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Героїня серіалу "Всі жінки — відьми" здивувала кардинальними змінами у зовнішності
Акторки серіалу "Всі жінки — відьми". Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Американська актриса Роуз МакГоуен, відома роллю Пейдж Метьюз у серіалі "Всі жінки — відьми", кардинально змінила зовнішність. Колишня шатенка з виразними очима і впізнаваною усмішкою тепер виглядає зовсім інакше.

Сайт Новини.LIVE розібрався, чим же живе і який має вигляд акторка зараз.

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Раніше Роуз підкорювала глядачів витягнутим обличчям із чіткими скулами, але зараз її вигляд здивував навіть найвідданіших шанувальників.

Зірка "Всі жінки — відьми" здивувала своїм новим образом - фото 1
Пейдж Метьюз із "Всі жінки — відьми". Фото: скриншот відео

Актриса часто експериментує з зачіскою. Декілька років вона мала дуже коротку стрижку і фарбувалась в блондинку.

Зірка "Всі жінки — відьми" здивувала своїм новим образом - фото 1
Роуз МакГоуен була тривалий час блондинкою. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

Проте нещодавно вона змінила колір волосся на чорний, трішки відпустила волосся і значно змінила риси обличчя. Помітно також, що вона зробила підтяжку, ринопластику і набрала вагу, що зробило її щоки більш пухкими.

Зірка "Всі жінки — відьми" здивувала своїм новим образом - фото 2
Так зірка "Всі жінки — відьми" виглядає сьогодні. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

МакГоуен отримала популярність завдяки серіалу "Всі жінки — відьми", де вона з'явилася у четвертому сезоні, замінивши Шеннен Догерті, яка грала Прю Голлівел. Роуз чудово вписалася в образ молодшої сестри, і саме ця роль принесла їй величезну популярність.

Однак у 2007 році життя актриси змінилося через серйозну автомобільну аварію. Після тривалої реабілітації вона звернулася до пластичних хірургів, які допомогли їй відновити пошкоджене обличчя.

Попри всі труднощі, МакГоуен продовжила працювати у кіно і навіть стала режисеркою. Проте у ЗМІ про неї згадували здебільшого через скандали: її роман із Мериліном Менсоном викликав чимало пересудів, а її заява про домагання з боку продюсера Гарві Вайнштейна стала початком руху #MeToo.

Зірка "Всі жінки — відьми" здивувала своїм новим образом - фото 3
Зірку важко впізнати. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

Не минуло й без проблем із законом. У 2017 році актрису звинуватили у зберіганні наркотиків, але після арешту випустили під заставу. Сама Роуз категорично заперечувала свою провину.

Цікаво, що у 2019 році зірка завітала до України. Вона стала гостею Одеського кінофестивалю, де викликала чимало уваги публіки.

Особисте життя акторки залишилося менш успішним. Вона лише раз виходила заміж за художника Дейві Дітейла, але цей шлюб тривав недовго. Роуз не має дітей і зосереджена тільки на своїй творчості.

Нині акторка продовжує привертати увагу своїми змінами та життєвими поворотами, які ніколи не залишають байдужими її фанатів.

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