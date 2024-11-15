Рідкісне фото Олексія Суханова зі студентських часів — фанати в захваті

Олексій Суханов. Фото: Instagram.com/suhanov.official

Відомий український телеведучий і зірка шоу "Говорить вся країна" Олексій Суханов вирішив пригадати молоді роки й поділився унікальним архівним фото зі своїми підписниками в мережі. Ведучий розповів, що це фото зроблене близько 30 років тому, коли він поєднував навчання в університеті з роботою на обласному радіо.

Відповідним знімком Суханов поділився в Instagram.

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На світлині молодий Олексій сидить за мікрофоном у студії. Він одягнений у світлу сорочку та краватку, має зосереджений і професійний вигляд.

Шанувальників вразила не лише атмосфера старих часів, а й зовнішність ведучого — багато хто зізнався, що ледве впізнав його. Річ у тому, що у студентські роки Олексій носив вуса і мав зовсім іншу зачіску. Сьогодні ж його стиль набагато сучасніший, що ще більше підкреслює його вміння змінюватися і йти в ногу з часом.

Суханов в студентські роки. Фото: Instagram.com/suhanov.official

"Удень — студент, а зранку й увечері — диктор обласного радіо. Таке було моє життя 30 років тому", — написав він у підписі до фото, викликаючи хвилю ностальгії у своїх підписників.

Публікація зібрала безліч коментарів і лайків, адже прихильники були вражені архівним знімком:

"Дуже гарний, талановитий юнак!".

"Взагалі не впізнала б. Але ви такий гарний та крутий!".

"Дуже сумний погляд. Але такий красивий!".

"Такий молоденький та худенький хлопець, а зараз статний та красивий чоловік!".

Деякі підписники також зауважили, що фото нагадує їм часи, коли радіо було головним джерелом інформації, а диктори — справжніми зірками.

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