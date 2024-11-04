Хлої Кардаш'ян показала себе до пластики і схуднення - архівні фото

Хлої Карадш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Світська левиця Хлої Кардаш'ян показала себе на архівних світлинах. Фото-спогадами зірка поділилася з нагоди дня народження своєї молодшої сестри, моделі Кендалл Дженнер.

Кадри Хлої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блозі зірка поділилася кадрами із сімейного архіву, на яких позувала із сестрою. У підписі до фото Хлої ніжно звернулася до Кендалл з нагоди її 29-річчя.

"Ти та, хто вкрав моє серце і змусив мене полюбити так сильно, як я навіть не уявляла. Ти навчила мене відповідальності, терпінню, безумовній любові та співчуттю. Ти одна з найніжніших, найчистіших і найпристрасніших людей, яких я коли-небудь знала. Ти глибоко відчуваєш. Ти віддаєш все своє серце тим, кого любиш. Кенні, ти залишаєш людей зачарованими своєю красою, інтелектом і невловимістю. Ти — єдиноріг серед людей", — звернулася до сестри Хлої.

Хлої Кардаш'ян та Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

На архівних фото шанувальники могли побачити, який вигляд мали сестри у свої юні роки.

Зокрема, на світлинах добре видно, які риси обличчя були в Хлої до того, як вона наважила на деякі хірургічні та косметичні втручання.

Хлої Кардаш'ян та маленька Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

Як раніше розповідала Кардаш'ян, вона зробила ринопластику, а також перенесла операцію на обличчі з видалення пухлини. Також за цей час зірка помітно схудла.

Хлої Кардаш'ян з сестрою Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

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