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Наталка Денисенко блиснула фігурою в мереживному спідньому

4 листопада 2024 10:59
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Наталка Денисенко у спідньому похизувалася фігурою — відверте відео
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Акторка Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників на нових кадрах. Зірка похизувалася своїми принадами у спокусливій фотосесії. 

Відео зі знімань акторка опублікувала в своєму Instagram

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Спершу акторка позувала у кадрі в напівпрозорому білому мереживному комплекті. Зірка "Кріпосної" похизувалася фігурою на білому дивані та станцювала на тлі стіни.

Наступний образ показав протилежну сторону жінки. Наталка одягнула схожий комплект, але чорного кольору та показала більш "хижому" амплуа.

У такий спосіб зірка хотіла показати різні грані своєї особистості.

"Ми не можемо ігнорувати те, що наш світ складається з різних частин, з різних кольорів, з різних емоцій, які можуть перемішуватися між собою… Свобода у вираженні своїх почуттів і емоцій — одна з моїх суперсил. У мені дуже багато граней: від "баби Палажки , і внутрішнього мужика, і навіть, с*чки/психічки, і до неймовірно доброї і чуйною людини, що деякі кажуть "янгол"… Я просто обожнюю всі свої частини", — написала під відео акторка.

Раніше онучка Софії Ротару похизувалася підтягнутою фігурою в спортзалі.

Також солістка гурту KAZKA показала приголомшливий результат схуднення на 10 кілограмів.

Наталка Денисенко акторка соцмережі українські зірки фотосесія

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