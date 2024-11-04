Наталка Денисенко у спідньому похизувалася фігурою — відверте відео

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників на нових кадрах. Зірка похизувалася своїми принадами у спокусливій фотосесії.

Відео зі знімань акторка опублікувала в своєму Instagram.

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Спершу акторка позувала у кадрі в напівпрозорому білому мереживному комплекті. Зірка "Кріпосної" похизувалася фігурою на білому дивані та станцювала на тлі стіни.

Наступний образ показав протилежну сторону жінки. Наталка одягнула схожий комплект, але чорного кольору та показала більш "хижому" амплуа.

У такий спосіб зірка хотіла показати різні грані своєї особистості.

"Ми не можемо ігнорувати те, що наш світ складається з різних частин, з різних кольорів, з різних емоцій, які можуть перемішуватися між собою… Свобода у вираженні своїх почуттів і емоцій — одна з моїх суперсил. У мені дуже багато граней: від "баби Палажки , і внутрішнього мужика, і навіть, с*чки/психічки, і до неймовірно доброї і чуйною людини, що деякі кажуть "янгол"… Я просто обожнюю всі свої частини", — написала під відео акторка.

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