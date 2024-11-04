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Наталка Денисенко блеснула фигурой в кружевном нижнем белье

4 ноября 2024 10:59
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Наталка Денисенко в нижнем белье похвасталась фигурой — откровенное видео
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Актриса Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников на новых кадрах. Звезда похвасталась своими прелестями в соблазнительной фотосессии.

Видео со съемок актриса опубликовала в своем Instagram.

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Сперва актриса позировала в кадре в полупрозрачном белом кружевном комплекте. Звезда "Крепостной" похвасталась фигурой на белом диване и станцевала на фоне стены.

Следующий образ показал противоположную сторону женщины. Наталка надела схожий комплект, но черного цвета и показала более "хищному" амплуа.

Таким образом звезда хотела показать разные грани своей личности.

"Мы не можем игнорировать то, что наш мир состоит из разных частей, из разных цветов, из разных эмоций, которые могут перемешиваться между собой… Свобода в выражении своих чувств и эмоций – одна из моих суперсил. Во мне очень много граней: от" бабы Палажки, и внутреннего мужика, и даже, с*чки/психички, и к невероятно доброму и отзывчивому человеку, который некоторые говорят "ангел"… Я просто обожаю все свои части" , — написала под видео актриса.

Ранее внучка Софии Ротару похвасталась подтянутой фигурой в спортзале.

Также солистка группы KAZKA показала ошеломляющий результат похудения на 10 килограммов.

Наталка Денисенко актриса соцсети украинские звезды фотосессия

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