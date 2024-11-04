Наталка Денисенко в нижнем белье похвасталась фигурой — откровенное видео

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников на новых кадрах. Звезда похвасталась своими прелестями в соблазнительной фотосессии.

Видео со съемок актриса опубликовала в своем Instagram.

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Сперва актриса позировала в кадре в полупрозрачном белом кружевном комплекте. Звезда "Крепостной" похвасталась фигурой на белом диване и станцевала на фоне стены.

Следующий образ показал противоположную сторону женщины. Наталка надела схожий комплект, но черного цвета и показала более "хищному" амплуа.

Таким образом звезда хотела показать разные грани своей личности.

"Мы не можем игнорировать то, что наш мир состоит из разных частей, из разных цветов, из разных эмоций, которые могут перемешиваться между собой… Свобода в выражении своих чувств и эмоций – одна из моих суперсил. Во мне очень много граней: от" бабы Палажки, и внутреннего мужика, и даже, с*чки/психички, и к невероятно доброму и отзывчивому человеку, который некоторые говорят "ангел"… Я просто обожаю все свои части" , — написала под видео актриса.

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