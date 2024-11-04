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Хлои Кардашьян показала, как выглядела до похудения и пластики

4 ноября 2024 18:14
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Хлои Кардашьян показала себя до пластики и похудения - архивные фото
Хлои Карадшьян. Фото: instagram.com/khloekardashian
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Светская львица Хлои Кардашьян показала себя на архивных фотографиях. Фото-воспоминаниями звезда поделилась по случаю дня рождения своей младшей сестры модели Кендалл Дженнер.

Кадры Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.

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В своем блоге звезда поделилась кадрами из семейного архива, на которых позировала с сестрой. В подписи к фото Хлои нежно обратилась к Кендалл по случаю ее 29-летия.

"Ты та, кто украл мое сердце и заставил меня полюбить так сильно, как я даже не представляла. Ты научила меня ответственности, терпению, безусловной любви и состраданию. Ты одна из самых нежных, самых чистых и самых страстных людей, которых я когда-либо знала. Ты глубоко чувствуешь. Ты отдаешь все свое сердце тем, кого любишь. Кенни, ты оставляешь людей очарованными своей красотой, интеллектом и неуловимостью. Ты — единорог среди людей", — обратилась к сестре Хлои.

Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер
Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

На архивных фото поклонники могли увидеть, как выглядели сестры в свои юные годы.

В частности, на фотографиях хорошо видно, какие черты лица были у Хлои до того, как она решила некоторые хирургические и косметические вмешательства.

Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер в детстве
Хлои Кардашьян и маленькая Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

Как ранее рассказывала Кардашьян, она сделала ринопластику, а также перенесла операцию на лице по удалению опухоли. Также за это время звезда заметно похудела.

Хлои Кардашьян с сестрой Кендалл Дженнер
Хлои Кардашьян с сестрой Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/khloekardashian

Напомним, недавно Хлои Кардашьян впервые рассказала, какие инъекции красоты делала.

Ранее полуобнаженная Наталка Денисенко похвасталась фигурой в одном нижнем белье.

похудение соцсети Хлои Кардашьян зарубежные звезды пластическая хирургия

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