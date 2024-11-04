Хлои Кардашьян показала себя до пластики и похудения - архивные фото

Хлои Кардашьян показала, как выглядела до похудения и пластики
Светская львица Хлои Кардашьян показала себя на архивных фотографиях. Фото-воспоминаниями звезда поделилась по случаю дня рождения своей младшей сестры модели Кендалл Дженнер.
Кадры Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.
Хлои Кардашьян показала себя к косметическим вмешательствам
В своем блоге звезда поделилась кадрами из семейного архива, на которых позировала с сестрой. В подписи к фото Хлои нежно обратилась к Кендалл по случаю ее 29-летия.
"Ты та, кто украл мое сердце и заставил меня полюбить так сильно, как я даже не представляла. Ты научила меня ответственности, терпению, безусловной любви и состраданию. Ты одна из самых нежных, самых чистых и самых страстных людей, которых я когда-либо знала. Ты глубоко чувствуешь. Ты отдаешь все свое сердце тем, кого любишь. Кенни, ты оставляешь людей очарованными своей красотой, интеллектом и неуловимостью. Ты — единорог среди людей", — обратилась к сестре Хлои.
На архивных фото поклонники могли увидеть, как выглядели сестры в свои юные годы.
В частности, на фотографиях хорошо видно, какие черты лица были у Хлои до того, как она решила некоторые хирургические и косметические вмешательства.
Как ранее рассказывала Кардашьян, она сделала ринопластику, а также перенесла операцию на лице по удалению опухоли. Также за это время звезда заметно похудела.
Напомним, недавно Хлои Кардашьян впервые рассказала, какие инъекции красоты делала.
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