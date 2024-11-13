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Донька Демі Мур розчулила архівними фото з мамою в особливий день

13 листопада 2024 11:31
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Донька Демі Мур показала, який вигляд зірка мала у молодості - фото
Демі Мур з донькою Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Голлівудська акторка Демі Мур святкує свій день народження. Донька зірки Румер Вілліс привітала маму з цим особливим днем.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала милі архівні фото. 

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Сьогодні, 13 листопада, зірці Голлівуду виповнилося 62 роки. У своєму святковому дописі Румер пригадала, якою була Демі в молодості. 

Демі Мур та її донька Румер
Демі Мур та її донька Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis

Старша донька Мур та актора Брюса Вілліса показала милі світлини, на яких молода акторка бавиться разом із нею.

Демі Мур з донькою Румер
Демі Мур з донькою Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis
Демі Мур з дочкою
Демі Мур з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis

У підписі до фото Румер зворушливо звернулася до найріднішої людини.

"З днем народження, найвеличніша з усіх. Я так тебе люблю. Мені так пощастило, що ти у мене є. Ти найкумедніша, найдивніша, найспецифічніша і найдивовижніша жінка-Скорпіон. Цього року спостерігати за твоїм процвітанням і вибухом любові, стилю і сили було таким задоволенням. 62 ніколи не мали кращого вигляду. Гаряча бабуся", — написала донька Мур.

Демі Мур в молодості
Демі Мур в молодості. Фото: instagram.com/rumerwillis

Раніше дружина Брюса Вілліса поділилася зворушливим відео з актором та його донькою. Раніше тяжкохворого "міцного горішка" помітили в авто.

Демі Мур акторка День народження закордонні зірки Голлівуд

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