Демі Мур розповіла, як нині себе почуває Брюс Вілліс

Демі Мур поділилася новинами про стан здоров'я Брюса Вілліса
Акторка Демі Мур отримала нагороду на Хемптонському міжнародному кінофестивалі. Під час своєї промови зірка розповіла про стан свого тяжкохворого колишнього чоловіка Брюса Вілліса.
Про це пише People.
Демі Мур про Брюса Вілліса
Акторка розповіла, що її колишній 69-річний чоловік "стабільний", попри його тяжкий діагноз — лобно-скронева деменція.
"Знаєте, я вже казала це раніше.Варто прийняти той факт, що ми стикнутися із важкою хворобою. Але на даний момент він стабільний", — повідомила Мур.
Зірка відвідувала Брюса декілька днів тому зі своєю донькою Румер та онукою Луеттою. Мур зізналася, що дуже цінує час проведений разом із Брюсом.
Нагадаємо, Демі Мур народила у шлюбі із Брюсом Віллісом трьох дочок — Румер, Скаут і Таллулу.
Раніше Демі Мур знялась у відвертій фотосесії. А також зірка поділилася секретами, які дозволяють їй тримати себе в формі.
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