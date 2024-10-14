Демі Мур розповіла, як нині себе почуває Брюс Вілліс

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур отримала нагороду на Хемптонському міжнародному кінофестивалі. Під час своєї промови зірка розповіла про стан свого тяжкохворого колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

Про це пише People.

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Акторка розповіла, що її колишній 69-річний чоловік "стабільний", попри його тяжкий діагноз — лобно-скронева деменція.

"Знаєте, я вже казала це раніше.Варто прийняти той факт, що ми стикнутися із важкою хворобою. Але на даний момент він стабільний", — повідомила Мур.

Зірка відвідувала Брюса декілька днів тому зі своєю донькою Румер та онукою Луеттою. Мур зізналася, що дуже цінує час проведений разом із Брюсом.

Нагадаємо, Демі Мур народила у шлюбі із Брюсом Віллісом трьох дочок — Румер, Скаут і Таллулу.

Раніше Демі Мур знялась у відвертій фотосесії. А також зірка поділилася секретами, які дозволяють їй тримати себе в формі.