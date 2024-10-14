Деми Мур рассказала, как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис

Деми Мур поделилась новостями о состоянии здоровья Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур получила награду на Хэмптонском международном кинофестивале. Во время своей речи звезда рассказала о состоянии своего тяжелобольного бывшего мужа Брюса Уиллиса.
Об этом пишет People.
Деми Мур о Брюсе Уиллисе
Актриса рассказала, что ее бывший 69-летний мужчина "стабильный", несмотря на его тяжелый диагноз — лобно-височная деменция.
"Знаете, я уже говорила это раньше. Следует принять тот факт, что мы столкнуться с тяжелой болезнью. Но на данный момент он стабилен", — сообщила Мур.
Звезда посещала Брюса несколько дней назад со своей дочерью Румер и внучкой Луэттой. Мур призналась, что очень ценит время, проведенное вместе с Брюсом.
Напомним, Деми Мур родила в браке с Брюсом Уиллисом трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу.
Ранее Деми Мур снялась в откровенной фотосессии. А также звезда поделилась секретами, позволяющими ей держать себя в форме.
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