Деми Мур рассказала, как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур получила награду на Хэмптонском международном кинофестивале. Во время своей речи звезда рассказала о состоянии своего тяжелобольного бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Деми Мур о Брюсе Уиллисе

Актриса рассказала, что ее бывший 69-летний мужчина "стабильный", несмотря на его тяжелый диагноз — лобно-височная деменция.

"Знаете, я уже говорила это раньше. Следует принять тот факт, что мы столкнуться с тяжелой болезнью. Но на данный момент он стабилен", — сообщила Мур.

Звезда посещала Брюса несколько дней назад со своей дочерью Румер и внучкой Луэттой. Мур призналась, что очень ценит время, проведенное вместе с Брюсом.

Напомним, Деми Мур родила в браке с Брюсом Уиллисом трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу.

Ранее Деми Мур снялась в откровенной фотосессии. А также звезда поделилась секретами, позволяющими ей держать себя в форме.