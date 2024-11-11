Архівне відео Брюса Вілліса з донькою — теплі моменти з родиною

Брюс Вілліс з дружиною. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis

Дружина відомого американського актора Брюса Вілліса, Емма Хемінг-Вілліс, поділилася зворушливим архівним відео, на якому актор проводить час із молодшою донькою Евелін Пенн. Зараз Вілліс страждає на деменцію і веде закритий спосіб життя, але його родина завжди поруч, підтримуючи актора в усьому.

Рідкими сімейними кадрами Емма поділилась у своєму Instagram.

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На відео Брюс прогулюється вулицями Мангеттена, гордо несучи доньку на плечах. Вони ведуть жваву розмову, і в певний момент актор жартує: "Мені не потрібно гризти твою ногу!", що викликає у Евелін щирий сміх.

Відео, ймовірно, було зняте ще до того, як у актора з’явилися перші симптоми афазії — порушення мови, яке вплинуло на його здатність говорити і згодом переросло в лобно-скроневу деменцію. Цей діагноз був встановлений лише у 2022 році, після чого Вілліс остаточно залишив сцену, щоб провести час із родиною.

Підписавши відео словами: "Найкраще сидіння в домі", Емма підкреслила важливість цих спогадів для їхньої родини. Старша донька Брюса від першого шлюбу з актрисою Демі Мур, 30-річна Таллула, відреагувала на відео простим, але глибоким коментарем: "Любов".

Архівне фото Брюса Вілліса з дружиною Еммою. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, що Емма та Брюс одружилися у 2009 році та виховують двох спільних доньок — 12-річну Мейбл Рей і 10-річну Евелін Пенн. Від попереднього шлюбу з Демі Мур у Брюса також є троє дорослих дітей: Румер, Таллула та Скаут.

Попри розлучення, колишня дружина і нинішня сім'я актора підтримують теплі стосунки, часто збираються разом і намагаються оточити його любов’ю та підтримкою у складний період.

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