Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Дружина Брюса Вілліса показала його зворушливе відео з донькою arrow

Дружина Брюса Вілліса показала його зворушливе відео з донькою

11 листопада 2024 12:38
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Архівне відео Брюса Вілліса з донькою — теплі моменти з родиною
Брюс Вілліс з дружиною. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Дружина відомого американського актора Брюса Вілліса, Емма Хемінг-Вілліс, поділилася зворушливим архівним відео, на якому актор проводить час із молодшою донькою Евелін Пенн. Зараз Вілліс страждає на деменцію і веде закритий спосіб життя, але його родина завжди поруч, підтримуючи актора в усьому. 

Рідкими сімейними кадрами Емма поділилась у своєму Instagram

Читайте також:

Нове відео Вілліса з донькою зворушило фанатів

На відео Брюс прогулюється вулицями Мангеттена, гордо несучи доньку на плечах. Вони ведуть жваву розмову, і в певний момент актор жартує: "Мені не потрібно гризти твою ногу!", що викликає у Евелін щирий сміх. 

Відео, ймовірно, було зняте ще до того, як у актора з’явилися перші симптоми афазії — порушення мови, яке вплинуло на його здатність говорити і згодом переросло в лобно-скроневу деменцію. Цей діагноз був встановлений лише у 2022 році, після чого Вілліс остаточно залишив сцену, щоб провести час із родиною. 

Підписавши відео словами: "Найкраще сидіння в домі", Емма підкреслила важливість цих спогадів для їхньої родини. Старша донька Брюса від першого шлюбу з актрисою Демі Мур, 30-річна Таллула, відреагувала на відео простим, але глибоким коментарем: "Любов"

Дружина Брюса Вілліса показала його зворушливе відео з донькою - фото 1
Архівне фото Брюса Вілліса з дружиною Еммою. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, що Емма та Брюс одружилися у 2009 році та виховують двох спільних доньок — 12-річну Мейбл Рей і 10-річну Евелін Пенн. Від попереднього шлюбу з Демі Мур у Брюса також є троє дорослих дітей: Румер, Таллула та Скаут.

Попри розлучення, колишня дружина і нинішня сім'я актора підтримують теплі стосунки, часто збираються разом і намагаються оточити його любов’ю та підтримкою у складний період. 

Раніше ми писали про те, що тяжкохворого Брюса Вілліса помітили в авто.

Також ми повідомляли, що донька Брюса Вілліса знялась топлес в образі морської богині.

знаменитості зірки Голлівуд Брюс Вілліс актори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

15:49 У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку