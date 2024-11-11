Архивное видео Брюса Уиллиса с дочерью — теплые моменты с семьей

Брюс Уиллис с женой. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis

Жена известного американского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, поделилась трогательным архивным видео, на котором актер проводит время с младшей дочерью Эвелин Пенн. Сейчас Уиллис страдает деменцией и ведет закрытый образ жизни, но его семья всегда рядом, поддерживая актера во всем.

Редкими семейными кадрами Эмма поделилась в своем Instagram.

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На видео Брюс прогуливается по улицам Мангеттена, гордо нося дочь на плечах. Они ведут оживленный разговор, и в определенный момент актер шутит: "Мне не нужно грызть твою ногу!", что вызывает у Эвелин искренний смех.

Видео, вероятно, было снято еще до того, как у актера появились первые симптомы афазии — нарушение речи, повлиявшее на его способность говорить и впоследствии переросшее в лобно-височную деменцию. Этот диагноз был установлен только в 2022 году, после чего Уиллис окончательно покинул сцену, чтобы провести время с семьей.

Подписав видео словами: "Лучшее сидение в доме", Эмма подчеркнула важность этих воспоминаний для их семьи. Старшая дочь Брюса от первого брака с актрисой Деми Мур, 30-летняя Таллула, отреагировала на видео простым, но глубоким комментарием: "Любовь".

Архивное фото Брюса Уиллиса с женой Эммой. Фото: Instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, что Эмма и Брюс поженились в 2009 году и воспитывают двух общих дочерей — 12-летнюю Мейбл Рэй и 10-летнюю Эвелин Пенн. От предыдущего брака с Деми Мур у Брюса также трое взрослых детей: Румер, Таллула и Скаут.

Несмотря на развод, бывшая жена и нынешняя семья актера поддерживают теплые отношения, часто собираются и пытаются оцепить его любовью и поддержкой в сложный период.

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