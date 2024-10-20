Брюс Вілліс на тлі боротьби із важкою недугою з'явився на публіці

Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/brucewillisbw

Важкохворий Брюс Вілліс був вперше за довгий час помічений за межами лікарні. Актор сидів на пасажирському сидінні автомобіля.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Міцного горішка" був сфотографований під час поїздки по Лос-Анджелесу з охоронцем. Актор дихав свіжим повітрям з опущеним вікном.

69-річний Вілліс був одягнений у смугасту сорочку-поло з синім комірцем і чорну кепку.

На цей момент невідомо, куди саме прямував важкохворий актор.

Актор Брюс Вілліс в авто. Фото: BACKGRID

Актор Брюс Вілліс за межами лікарні. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, нещодавно старша донька Брюса Вілліса знялася топлес в образі морської богині. А також його колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур розповіла про стан важкохворого актора.