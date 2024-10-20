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Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили в авто — фото

20 октября 2024 10:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Брюс Уиллис на фоне борьбы с тяжелым недугом появился на публике
Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Тяжелобольный Брюс Уиллис был впервые за долгое время замечен за пределами больницы. Актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля.

Об этом пишет Page Six.

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Брюс Уиллис на прогулке

Звезда "Крепкого орешка" был сфотографирован во время поездки по Лос-Анджелесу с охранником. Актер дышал свежим воздухом с опущенным окном.

69-летний Уиллис был одет в полосатую рубашку-поло с синим воротничком и черную кепку.

На данный момент неизвестно, куда направлялся тяжелобольной актер.

Брюс Уиллис был помощник на публике
Актер Брюс Уиллис в авто. Фото: BACKGRID
Брюс Уиллис показался в авто
Актер Брюс Уиллис вне больницы. Фото: BACKGRID

Напомним, недавно старшая дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини. А также его бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного актера.

кино больницы зарубежные звезды болезнь Брюс Уиллис

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09:58 Сырский посетил бойцов, которые действуют на Курщине и Сумщине — итоги визита

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