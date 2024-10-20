Брюс Уиллис на фоне борьбы с тяжелым недугом появился на публике

Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили в авто — фото
20 октября 2024 10:07
Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw
Тяжелобольный Брюс Уиллис был впервые за долгое время замечен за пределами больницы. Актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля.
Об этом пишет Page Six.
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Звезда "Крепкого орешка" был сфотографирован во время поездки по Лос-Анджелесу с охранником. Актер дышал свежим воздухом с опущенным окном.
69-летний Уиллис был одет в полосатую рубашку-поло с синим воротничком и черную кепку.
На данный момент неизвестно, куда направлялся тяжелобольной актер.
Напомним, недавно старшая дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини. А также его бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного актера.
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