Дочь Деми Мур показала, как выглядела звезда у молодости - фото

Деми Мур с дочерью Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis

Голливудская актриса Деми Мур отмечает свой день рождения. Дочь звезды Румер Уиллис поздравила маму с этим особым днем.

На своей странице в Instagram она опубликовала милые архивные фото.

Читайте также:

Дочь Деми Мур поздравила ее с днем рождения

Сегодня, 13 ноября, звезде Голливуда исполнилось 62 года. В своем праздничном посте Румер вспомнила, какой была Деми в молодости.

Деми Мур и ее дочь Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis

Старшая дочь Мур и актера Брюса Уиллиса показала милые фотографии, на которых молодая актриса играет вместе с ней.

Деми Мур с дочерью Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis

Деми Мур с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis

В подписи к фото Румер трогательно обратилась к самому родному человеку.

"С днем рождения самая величественная из всех. Я так тебя люблю. Мне так повезло, что ты у меня есть. Ты самая забавная, самая странная, самая специфическая и самая удивительная женщина-Скорпион. В этом году наблюдать за твоим процветанием и взрывом любви, стиля и силы было таким удовольствием. 62 никогда не выглядели лучше. Горячая бабушка", — написала дочь Мур.

Деми Мур в молодости. Фото: instagram.com/rumerwillis

Ранее жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с актером и его дочерью. Ранее тяжелобольного "крепкого орешка" заметили в авто.