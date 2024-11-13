Дочь Деми Мур показала, как выглядела звезда у молодости - фото

Дочь Деми Мур умилила архивными фото с мамой в особый день
Голливудская актриса Деми Мур отмечает свой день рождения. Дочь звезды Румер Уиллис поздравила маму с этим особым днем.
На своей странице в Instagram она опубликовала милые архивные фото.
Дочь Деми Мур поздравила ее с днем рождения
Сегодня, 13 ноября, звезде Голливуда исполнилось 62 года. В своем праздничном посте Румер вспомнила, какой была Деми в молодости.
Старшая дочь Мур и актера Брюса Уиллиса показала милые фотографии, на которых молодая актриса играет вместе с ней.
В подписи к фото Румер трогательно обратилась к самому родному человеку.
"С днем рождения самая величественная из всех. Я так тебя люблю. Мне так повезло, что ты у меня есть. Ты самая забавная, самая странная, самая специфическая и самая удивительная женщина-Скорпион. В этом году наблюдать за твоим процветанием и взрывом любви, стиля и силы было таким удовольствием. 62 никогда не выглядели лучше. Горячая бабушка", — написала дочь Мур.
Ранее жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с актером и его дочерью. Ранее тяжелобольного "крепкого орешка" заметили в авто.
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