Редкое фото Алексея Суханова со студенческих времен — фанаты в восторге

Алексей Суханов показал архивное фото — таким его еще не видели
Известный украинский телеведущий и звезда шоу "Говорит вся страна" Алексей Суханов решил вспомнить молодые годы и поделился уникальным архивным фото со своими подписчиками в сети. Ведущий рассказал, что это фото сделано около 30 лет назад, когда он объединял обучение в университете с работой по-областному радио.
Соответствующим снимком Суханов поделился в Instagram.
Новое архивное фото Суханова поразило фанатов
На фото молодой Алексей сидит за микрофоном в студии. Он одет в светлую рубашку и галстук, имеет сосредоточенный и профессиональный вид.
Поклонников поразила не только атмосфера старых времен, но и внешность ведущего — многие признались, что едва узнали его. Дело в том, что в студенческие годы Алексей носил усы и имел совсем другую прическу. Сегодня же его стиль гораздо более современный, что еще больше подчеркивает его умение меняться и идти в ногу со временем.
"Днем — студент, а утром и вечером — диктор областного радио. Такова была моя жизнь 30 лет назад", — написал он в подписи к фото, вызывая волну ностальгии у своих подписчиков.
Публикация собрала множество комментариев и комплиментов, ведь поклонники были поражены архивным снимком:
- "Очень красивый, талантливый юноша!".
- "Вообще бы не узнала. Но вы такой красивый и крутой!".
- "Очень грустный взгляд. Но такой красивый!".
- "Такой молоденький и худенький парень, а сейчас статный и красивый мужчина!"
Некоторые подписчики также отметили, что фото напоминает им времена, когда радио было главным источником информации, а дикторы настоящими звездами.
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