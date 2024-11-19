Героиня сериала "Зачарованные" удивила кардинальными изменениями во внешности

Актрисы сериала "Зачарованные". Фото: скриншот видео

Американская актриса Роуз МакГоуэн, известная ролью Пейдж Мэтьюз в сериале "Зачарованные", кардинально изменила облик. Бывшая шатенка с выразительными глазами и узнаваемой улыбкой теперь выглядит совсем иначе.

Сайт Новини.LIVE разобрался, чем же живет и как выглядит актриса сейчас.

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Раньше Роуз покоряла зрителей вытянутым лицом с четкими скулами, но сейчас ее вид удивил даже преданных поклонников.

Пейдж Мэтьюз из "Зачарованных". Фото: скриншот видео

Актриса часто экспериментирует с прической. Несколько лет у нее была очень короткая стрижка и она красилась в блондинку.

Роуз Макгоуэн была долгое время блондинкой. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

Однако недавно она изменила цвет волос на черный, немного отпустила волосы и значительно изменила черты лица. Примечательно также, что она сделала подтяжку, ринопластику и набрала вес, что сделало ее щеки более пухлыми.

Так звезда "Зачарованных" выглядит сегодня. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

МакГоуэн получила популярность благодаря сериалу "Зачарованные", где она появилась в четвертом сезоне, заменив Шеннен Догерти, игравшую Прю Голливелл. Роуз отлично вписалась в образ младшей сестры, и именно эта роль принесла ей огромную популярность.

Однако в 2007 году жизнь актрисы изменилась из-за серьезной автомобильной аварии. После продолжительной реабилитации она обратилась к пластическим хирургам, которые помогли ей восстановить поврежденное лицо.

Несмотря на все трудности, МакГоуэн продолжила работать в кино и даже стала режиссером. Однако в СМИ о ней вспоминали в основном из-за скандалов: ее роман с Мэрилином Мэнсоном вызвал немало разговоров, а ее заявление о притязаниях со стороны продюсера Гарви Вайнштейна стало началом движения #MeToo.

Звезду трудно узнать. Фото: Instagram.com/rosemcgowan

Не прошло и без проблем с законом. В 2017 году актрису обвинили в хранении наркотиков, но после ареста ее выпустили под залог. Сама Роуз категорически отрицала свою вину.

Интересно, что в 2019 году звезда посетила Украину. Она стала гостем Одесского кинофестиваля, где вызвала немало внимания публики.

Личная жизнь актрисы осталась менее успешной. Она только раз выходила замуж за художника Дэви Детейла, но этот брак длился недолго. Роуз не имеет детей и сосредоточена только на своем творчестве.

В настоящее время актриса продолжает привлекать внимание своими изменениями и жизненными поворотами, которые никогда не оставляют равнодушными ее фанатов.

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