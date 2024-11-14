Леся Нікітюк показалась з кардинально інакшою зачіскою — фото

Леся Нікітюк шокувала короткою стрижкою — фото
Відома телеведуча Леся Нікітюк шокувала кардинальними змінами у зовнішності. Українська зірка відмовилась від свого довгого та розкішного волосся.
Світлини виклала в Instagram.
Леся Нікітюк показалась з короткою зачіскою
Телеведуча показала себе в соцмережах в кардинально новому образі. Леся Нікітюк, ймовірно, приміряла перуку з коротшим та більш темним волоссям. Втім, ніяких деталей зірка не пояснила.
Нагадаємо, Леся Нікітюк показала коханого бойфренда у креативному образі. Також телеведуча взяла участь у шоу з найвідомішими українськими холостяками та холостячками.
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