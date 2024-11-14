Леся Нікітюк показалась з кардинально інакшою зачіскою — фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Відома телеведуча Леся Нікітюк шокувала кардинальними змінами у зовнішності. Українська зірка відмовилась від свого довгого та розкішного волосся.

Світлини виклала в Instagram.

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Телеведуча показала себе в соцмережах в кардинально новому образі. Леся Нікітюк, ймовірно, приміряла перуку з коротшим та більш темним волоссям. Втім, ніяких деталей зірка не пояснила.

Леся Нікітюк з коротким волоссям. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у новому образі. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала коханого бойфренда у креативному образі. Також телеведуча взяла участь у шоу з найвідомішими українськими холостяками та холостячками.