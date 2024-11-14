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Леся Никитюк шокировала короткой стрижкой — фото

14 ноября 2024 06:45
Светлана Заболотная - Редактор
Леся Никитюк показалась с кардинально другой прической — фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
Светлана Заболотная - Редактор

Известная телеведущая Леся Никитюк шокировала кардинальными изменениями во внешности. Украинская звезда отказалась от своих длинных и роскошных волос.

Фотографии выложила в Instagram.

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Леся Никитюк показалась с короткой прической

Телеведущая показала себя в соцсетях в кардинально новом образе. Леся Никитюк вероятно примерила парик с более короткими и более темными волосами. Впрочем, никаких деталей звезда не объяснила.

Леся Никитюк
Леся Никитюк с короткими волосами. Фото: Instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в новом образе
Леся Никитюк в новом образе. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк показала любимого бойфренда в креативном образе. Также телеведущая приняла участие в шоу с известнейшими украинскими холостяками и холостячками.

имидж Леся Никитюк телевидение волосы украинские звезды

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