Леся Никитюк показалась с кардинально другой прической — фото

Леся Никитюк шокировала короткой стрижкой — фото
Известная телеведущая Леся Никитюк шокировала кардинальными изменениями во внешности. Украинская звезда отказалась от своих длинных и роскошных волос.
Фотографии выложила в Instagram.
Леся Никитюк показалась с короткой прической
Телеведущая показала себя в соцсетях в кардинально новом образе. Леся Никитюк вероятно примерила парик с более короткими и более темными волосами. Впрочем, никаких деталей звезда не объяснила.
Напомним, Леся Никитюк показала любимого бойфренда в креативном образе. Также телеведущая приняла участие в шоу с известнейшими украинскими холостяками и холостячками.
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