Леся Нікітюк повеселила новим селфі з бойфрендом - фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк більше не приховує свої романтичні стосунки. Зірка показала, як проводить час із коханим на відстані.

Світлину телеведуча опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Леся Нікітюк повеселила фото з коханим

Обранець телеведучої, Дмитро Бабчук, несе службу в ЗСУ, тож час від часу буває у відрядженнях. Нікітюк показала, як вони спілкуються із коханим, коли перебувають далеко одне від одного.

Леся опублікувала скріншот, на якому під час розмови по відеозв'язку Дмитро спробував фільтр з ефектом старіння. Вчинок бойфренда повеселив зірку.

Леся Нікітюк з бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Мій дід дзвонив", — підписала кадр телеведуча.

Зазначимо, що обранець 37-річної телеведучої молодший за неї на дев'ять років. Тривалий час пара приховувала свої стосунки, але у жовтні цього року Леся офіційно підтвердила новий роман.

Раніше бойфренд Лесі Нікітюк показав їхній поцілунок та відповів, як довго вони разом.

Також колега телеведучої розповів, як змінилася Нікітюк у нових стосунках.