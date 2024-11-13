Леся Нікітюк повеселила новим селфі з бойфрендом - фото

Леся Нікітюк повеселила кумедним фото з бойфрендом
Телеведуча Леся Нікітюк більше не приховує свої романтичні стосунки. Зірка показала, як проводить час із коханим на відстані.
Світлину телеведуча опублікувала в Instagram.
Леся Нікітюк повеселила фото з коханим
Обранець телеведучої, Дмитро Бабчук, несе службу в ЗСУ, тож час від часу буває у відрядженнях. Нікітюк показала, як вони спілкуються із коханим, коли перебувають далеко одне від одного.
Леся опублікувала скріншот, на якому під час розмови по відеозв'язку Дмитро спробував фільтр з ефектом старіння. Вчинок бойфренда повеселив зірку.
"Мій дід дзвонив", — підписала кадр телеведуча.
Зазначимо, що обранець 37-річної телеведучої молодший за неї на дев'ять років. Тривалий час пара приховувала свої стосунки, але у жовтні цього року Леся офіційно підтвердила новий роман.
Раніше бойфренд Лесі Нікітюк показав їхній поцілунок та відповів, як довго вони разом.
Також колега телеведучої розповів, як змінилася Нікітюк у нових стосунках.
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