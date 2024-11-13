Леся Никитюк повеселила новым селфи с бойфрендом.

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк больше не скрывает своих романтических отношений. Звезда показала, как проводит время с любимым на расстоянии.

Фотографию телеведущая опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Леся Никитюк повеселила фото с любимым

Избранник телеведущей, Дмитрий Бабчук, несет службу в ВСУ, поэтому время от времени бывает в командировках. Никитюк показала, как они общаются с любимым, когда находятся далеко друг от друга.

Леся опубликовала скриншот, на котором во время разговора по видеосвязи Дмитрий попробовал фильтр с эффектом старения. Поступок бойфренда повеселил звезду.

Леся Никитюк с бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Мой дед звонил", — подписала кадр телеведущая.

Отметим, что избранник 37-летней телеведущей младше ее на девять лет. Долгое время пара скрывала свои отношения, но в октябре этого года Леся официально подтвердила новый роман.

Ранее бойфренд Леси Никитюк показал их поцелуй и ответил, как долго они вместе.

Также коллега телеведущей рассказал, как изменилась Никитюк в новых отношениях.