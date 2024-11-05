Григорій Решетнік та Леся Нікітюк зібрали разом зіркових холостяків та холостячок

Телеведучий Григорій Решетнік та зіркові учасники спеціального випуску програми "єПитання". Скриншот: teleportal.ua

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік спробував себе в ролі ведучого одного з випусків інтелектуально-розважальної програми "єПитання" на "Новому каналі". Він підмінив Лесю Нікітюк. Шоувумен змагалася за перемогу в шоу у команді холостячок. Чоловіків очолив головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк", ветеран війни, громадський діяч Олександро Терен.

Про це повідомляє "Новий канал", в етері якого вийшов унікальний випуск.

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В команді Лесі Нікітюк були відомі співочі холостячки: Анна Трінчер, Lida Lee та Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich). Що цікаво, Нікітюк нещодавно розсекретила свої стосунки. Телеведуча зустрічається з військовослужбовцем, Дмитром Бабчуком.

Повне відео поки не з’явилось на YouTube каналі "єПитання". Втім, деякі фрагменти виклали в соцмережах "Нового каналу". Наприклад, як співає Анна Трінчер.

Команду холостяків очолив Олександр Терен (Будько). До неї увійшли військовослужбовець, шоумен Даніель Салем, шеф-кухар Євген Клопотенко та співак Андрій Кравченко (якого часто порівнюють з Олегом Винником).

Що цікаво, залаштунками шоу-бізнесу приписують роман Даніелю Салему та Lida Lee. Втім, зірки це офіційно не підтверджували.

Леся Нікітюк після гри зазначила: саме роль ведучої приносить їй найбільше задоволення.

"Можу сказати точно, що ведучою бути значно складніше. Адже, коли ти учасниця, можеш повністю розслабитись і просто кайфувати. Та інколи тупити. Та попри все, на своїх шоу мені більше подобається бути саме ведучою", — зазначила телеведуча.

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Новий канал

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна шокувала погрозами від знімальної групи. Також ми розповідали, що головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен обрав першу фаворитку.