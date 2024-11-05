Григорий Решетник и Леся Никитюк собрали вместе звездных холостяков и холостячок

Телеведущий Григорий Решетник и звездные участники специального выпуска программы "єПитання". Скриншот: teleportal.ua

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник попробовал себя в роли ведущего одного из выпусков интеллектуально-развлекательной программы "єПитання" на "Новом канале". Он подменил Лесю Никитюк. Шоувумен боролась за победу в шоу в команде холостячок. Мужчин возглавил главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", ветеран войны, общественный деятель Александр Терен.

Об этом сообщает "Новый канал", в эфире которого вышел уникальный выпуск.

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В команде Леси Никитюк были известны певческие холостячки: Анна Тринчер, Lida Lee и Злата Огневич (Zlata Ognevich). Что интересно, Никитюк недавно рассекретила свои отношения. Телеведущая встречается с военнослужащим, Дмитрием Бабчуком.

Полное видео пока не появилось на YouTube канале "єПитання". Впрочем, некоторые фрагменты выложили в соцсетях "Нового канала". К примеру, как поет Анна Тринчер.

Команду холостяков возглавил Александр Терен (Будько). В нее вошли военнослужащий, шоумен Даниэль Салем, шеф-повар Евгений Клопотенко и певец Андрей Кравченко (которого часто сравнивают с Олегом Винником).

Что интересно, за кулисами шоу-бизнеса приписывают роман Даниэлю Салему и Lida Lee. Впрочем, звезды официально это не подтверждали.

Леся Никитюк после игры отметила: именно роль ведущей доставляет ей наибольшее удовольствие.

"Могу сказать точно, что ведущей быть гораздо сложнее. Ведь когда ты участница, можешь полностью расслабиться и просто кайфовать. Но иногда тупить. Но, несмотря на все, на своих шоу мне больше нравится быть именно ведущей", — отметила телеведущая.

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Новый канал

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина шокировала угрозы от съемочной группы. Также мы рассказывали, что главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен вызбрал первую фаворитку.