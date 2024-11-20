Чи повернеться зірка "Сватів" Олександр Феклістов до РФ

Олександр Феклістов. Фото: скриншот відео

Відомий російський актор, зірка серіалу "Свати" Олександр Феклістов, поділився своїми думками про життя після переїзду до Іспанії. Він відкрито засудив політику кремлівського режиму і заявив, що повернення до Росії не входить у його плани.

Феклістов розповів про це в інтерв'ю для Марка Леві та Антона Привольнова.

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За словами актора, після підтримки українців та публічної критики російської агресії залишатися в країні стало неможливим.

"Я не готовий іти працювати знову двірником, опалювачем тощо. А майбутнє у мене тільки таке було в Росії. Навіщо мені жити в всьому цьому", — сказав актор в інтерв’ю.

Феклістов у серіалі "Свати". Фото: скриншот відео

Зараз Олександр проживає в Іспанії біля моря разом із сім’єю. Попри те, що стабільного доходу у нього поки немає, він вдячний за можливість пожити спокійним життям. Актор також підкреслив, що не збирається відновлювати контакт з ексколегами з Росії, які навіть пропонували йому повернутися до театру на особливих умовах.

"Зі мною намагалися говорити, але я не пішов ні з ким говорити", — підкреслив Феклістов.

Феклістов з Оленою Яковлевою. Фото: Instagram.com/feklistovofficial

Таким чином, актор зазначив, що його рішення поїхати не було імпульсивним — це свідомий крок, зроблений після того, як він зрозумів, що залишатися в Росії для нього рівноцінно зраді власним принципам.

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