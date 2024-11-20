Вернется ли звезда "Сватов" Александр Феклистов в РФ

Александр Феклистов. Фото: скриншот видео

Известный российский актер, звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов, поделился своими мыслями о жизни после переезда в Испанию. Он открыто осудил политику кремлевского режима и заявил, что возвращение в Россию не входит в его планы.

Феклистов рассказал об этом в интервью для Марка Леви и Антона Привольнова.

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По словам актера, после поддержки украинцев и общественной критики российской агрессии оставаться в стране стало невозможным.

"Я не готов идти работать снова дворником, отопителем и так далее. А будущее у меня только такое было в России. Зачем мне жить во всем этом", — сказал актер в интервью.

Феклистов в сериале "Сваты". Фото: скриншот видео

Сейчас Александр проживает в Испании у моря вместе с семьей. Несмотря на то, что стабильного дохода у него пока нет, он благодарен за возможность пожить спокойной жизнью. Актер также подчеркнул, что не собирается возобновлять контакт с экс-коллегами из России, которые даже предлагали ему вернуться в театр на особых условиях.

"Со мной пытались говорить, но я не пошел ни с кем говорить", — подчеркнул Феклистов.

Феклистов с Еленой Яковлевой. Фото: Instagram.com/feklistovofficial

Таким образом, актер отметил, что его решение уехать не было импульсивным — это сознательный шаг, сделанный после того, как он понял, что оставаться в России для него равноценно измене своим принципам.

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